Cestujúci zostali v šoku: Vlak nečakane zastavil pre chýbajúci toaletný papier! Sprievodca ho išiel dokúpiť osobne

BERLÍN - Toto by sa na Slovensku asi nestalo. Nemecko pobavil kuriózny prípad. Vlak smerujúci v sobotu z nemeckého ostrova Slyt do Berlína musel núdzovo postáť. Neboli za tým však žiadne technické problémy, ale omnoho prostejší dôvod - chábajúci toaletný papier, ktorý sa jeden z členov posádky vybral osobne kúpiť.
Vlak zastavil v stanici Hamburgu-Bergedorf, aby mohol ísť sprievodca pešo do najbližšieho supermarketu, odkiaľ sa vrátil aj s tromi balíčkami toaletného papiera. Cestujúci na sociálnych sieťach túto iniciatívu pochválili a dotyčného zamestnanca označili za „zamestnanca mesiaca“. Upozornil na to nemecký Bild. Jeden z cestujúcich dokonca sprievodcu vracajúceho sa do vlaku aj s balíkmi "toaleťáku" zachytil na video.
Vtipný incident potvrdili aj Deutsche Bahn a krok svojho zamestnanca dokonca privítali. Spoločnosť hradí náklady na toaletný papier. Zásoby sa zvyčajne kontrolujú pred odchodom, ale kvôli nedostatku personálu na poslednú chvíľu sa tak nestalo.