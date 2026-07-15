Rusko vyslalo svetu ostrý odkaz: Toto po vojne na Ukrajine nedovolí

MOSKVA - Rusko by po prípadnom podpísaní mierovej dohody považovalo medzinárodnú vojenskú misiu na Ukrajine vyslanú spojencami Kyjeva za neprijateľnú a za hrozbu. Vyhlásila to dnes podľa agentúry Reuters hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová. Reagovala tak na opakované vyjadrenia takzvanej koalície ochotných, čo sú krajiny podporujúce Kyjev v obrane pred ruskou inváziou, vyslať po skončení vojny takúto misiu na Ukrajinu.
"V tejto súvislosti by sme radi zopakovali, že rozmiestnenie akéhokoľvek vojenského kontingentu krajín takzvanej koalície ochotných na Ukrajine by bolo pre nás neprijateľné," povedala Zacharovová. "Opakujem, to by de facto znamenalo zahraničnú intervenciu a eskaláciu hrozieb pre ruskú bezpečnosť. Takéto jednotky by sme považovali za oprávnené vojenské ciele," dodala.
V pondelok sa v Paríži stretli predstavitelia koalície ochotných, ktorí Kyjev opäť ubezpečili, že v prípade ukončenia bojov sú pripravení vyslať na Ukrajinu medzinárodnú mierovú vojenskú misiu a zároveň pomôcť Ukrajine obnoviť vojenské sily. Spojenci Ukrajiny sa na schôdzke tiež dohodli, že v nasledujúcich mesiacoch začnú vojenské cvičenia v krajinách susediacich s Ukrajinou. Ide o súčasť plánu vytvoriť mnohonárodné sily, ktoré majú byť na Ukrajine rozmiestnené po uzavretí prímeria s Ruskom.
Moskva v minulosti opakovane kritizovala návrhy Západu vyslať na Ukrajinu po vojne medzinárodné jednotky. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už vlani v reakcii na tieto ruské výhrady vyhlásil, že Moskva nebude rozhodovať o tom, či európske krajiny po prípadnom uzavretí mierovej dohody vyšlú svojich vojakov na Ukrajinu.