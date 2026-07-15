Bratislavský taxikár sa podelil o bizarný zážitok: Obyčajná jazda sa behom sekundy zmenila na grotesku!

BRATISLAVA - Zaspali tak tuho, že ich nevedel prebrať. Taxikár sa podelil o zážitok spred pár rokov, keď mu tesne pred príchodom do cieľa zaspala na zadnom sedadle dvojica zákazníkov. Muža so ženou nevedel zobudiť.
Unavená dvojica cestovala v rámci Bratislavy z Petržalky na Zochovu. Napriek tomu, že počas cesty boli zhovorčiví, krátko pred dojazdom do cieľa "zalomili" a už sa nepohli. "Kolega sa prišiel nad ránom s ostatnými poradiť, čo má robiť, že zákazníci mu 2 minúty pred vystúpením zalomili tak, že v cieli ich nevedel ani za ten svet zobudiť," uviedla na sociálnej sieti OZ ATX Slovensko, ktoré zastupujúce záujmy vodičov taxislužieb a dispečingov na Slovensku.
Zákazníkov vozil ešte pol hodinu. Kolegovia mu najskôr neverili, až kým sa o pravdivosti jeho slov nepresvedčili na vlastné oči. Dvojicu sa zobudiť nepodarilo ani im. "Nuž, jedine na políciu s nimi," dodali. Celá vec sa nakoniec vyriešila tak, že ich taxikár odviezol na policajnú stanicu.