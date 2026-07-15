Minister Takáč v Bruseli: TOTO je podľa neho kľúčom k odolnému poľnohospodárstvu

BRUSEL - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč sa dnes zúčastnil zasadnutia Rady ministrov poľnohospodárstva a rybárstva (AGRIFISH) v Bruseli. Rokovanie pod vedením írskeho predsedníctva sa venovalo budúcnosti európskeho poľnohospodárstva, riadeniu kríz, živočíšnej výrobe, obchodu aj postaveniu žien v agrosektore.
Počas rokovania sa uskutočnilo aj koordinačné stretnutie ministrov krajín V4 pod predsedníctvom Slovenska. Ministri potvrdili záujem ďalej posilňovať spoločný postup pri presadzovaní priorít regiónu na európskej úrovni. „Sektor pôdohospodárstva v krajinách V4 má podobné výzvy aj záujmy. Zhodli sme sa, že chceme ešte viac posilniť našu spoluprácu, aby V4 vystupovala v Európskej únii so silným spoločným hlasom a dokázala presadzovať témy, ktoré sú pre našich poľnohospodárov kľúčové,“ uviedol minister Takáč.
Jednou z nich je aj situácia v sektore mlieka. Slovensko spolu s krajinami V4 iniciovalo spoločný list, ku ktorému sa pripojili aj ďalšie členské štáty, s cieľom upozorniť Európsku komisiu na prehlbujúcu sa mliečnu krízu a potrebu konkrétnych riešení.
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Pozitívnym signálom rokovania bola podľa ministra zmena prístupu Európskej komisie k živočíšnej výrobe. „Po dlhých rokoch sa konečne otvorene hovorí o tom, že živočíšna výroba nie je problémom, ale strategickou súčasťou európskeho poľnohospodárstva. Ak chceme posilniť potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť Európy, musíme podporovať vlastnú produkciu a nemôžeme byť odkázaní na dovozy z tretích krajín,“ zdôraznil minister.
V tejto súvislosti ministri rokovali aj o európskom bielkovinovom pláne. Slovensko podporuje cieľ zvýšiť produkciu rastlinných bielkovín, zároveň však upozorňuje, že poľnohospodári potrebujú jasné ekonomické stimuly. „Farmári nezačnú pestovať viac bielkovinových plodín len preto, že vznikla nová stratégia. Musia mať vytvorené podmienky, aby sa im to ekonomicky oplatilo,“ povedal minister.
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Rada ministrov zároveň schválila nariadenie, ktoré členským štátom umožní pružnejšie poskytovať pomoc poľnohospodárom pri zvládaní zvýšených nákladov na hnojivá a ďalšie vstupy. Slovensko tento krok podporilo, zároveň však upozornilo, že Európska únia bude musieť byť pri riešení budúcich kríz ešte flexibilnejšia. „Vidíme, že pribúdajú nové výzvy – od klimatických extrémov až po nové choroby a invázne druhy. Európa musí vedieť reagovať rýchlejšie, s menšou administratívou a účinnejšími nástrojmi pomoci pre poľnohospodárov,“ uviedol minister.
Ministri diskutovali aj o výskyte invázneho škodcu krasoňa jaseňového v Maďarsku. Slovensko už vykonalo vlastný monitoring a čaká na potvrdenie výsledkov referenčným laboratóriom Európskej únie. V prípade potvrdenia bude úzko spolupracovať s Maďarskom aj Európskou komisiou na prijatí potrebných opatrení.
Súčasťou rokovania bola aj diskusia o postavení žien v poľnohospodárstve. Slovensko predstavilo iniciatívu „Ženy v agrosektore“, ktorá podporuje podnikanie, vzdelávanie a prepájanie poľnohospodárok. „Za posledných päť rokov sa podiel žien vo vedúcich pozíciách slovenského agrosektora zvýšil približne o desať percent. Chceme, aby tento pozitívny trend pokračoval,“ uzavrel minister Takáč.