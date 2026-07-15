Filmovú hviezdu (47) načapali so zajačikom: Nový románik?!

NEW YORK - Katie Holmes (47) už zrejme nie je sama. Filmovú hviezdu zachytili po boku 39-ročného výtvarníka, s ktorým pôsobili ako dve hrdličky.
Herečka Katie Holmes sa objavila na verejnosti v spoločnosti výtvarníka Jasona Barda Yarmoskeho. Dvojicu minulý týždeň zachytili v Hamptons, kde sa zúčastnili premiéry filmu The Invite v East Hamptone. Už pri príchode do kina bolo zrejmé, že si spoločnosť jeden druhého užívajú. Pred objektívmi fotografov sa držali za ruky. Holmes stavila na elegantnú kombináciu bielej košele a zelenej saténovej sukne s jemným kvetinovým vzorom, ktorú doplnila červenou kabelkou Chanel. Yarmosky zvolil jednoduchý čierny outfit.
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Podľa očitého svedka, ktorý prehovoril pre magazín People, medzi nimi panovala veľmi uvoľnená atmosféra: „Šepkal jej do ucha a ona sa smiala. Pôsobili spolu veľmi uvoľnene a Katie sa celý večer usmievala.“ Zdroj zároveň prezradil, že dvojica sedela vedľa seba aj počas premietania. „V jednej chvíli si Katie položila hlavu na jeho plece. Vyzerali spolu veľmi milo.“ Po skončení filmu sa vraj spoločne presunuli aj na afterpárty, kde sa stretli s priateľmi. Rysuje sa nám tu nový románik? Umelec je pritom o 8 rokov mladší od herečky.
Jason Bard Yarmosky pochádza z New Yorku a patrí medzi uznávaných súčasných umelcov. Nové fotografie prichádzajú niekoľko rokov po skončení vzťahu Katie Holmes s hudobníkom Bobbym Wootenom III. Herečka bola v minulosti spájaná aj s Jamiem Foxxom, Chrisom Kleinom či šéfkuchárom Emiliom Vitolom Jr. V rokoch 2006 až 2012 bola manželkou Toma Cruisa, s ktorým má dcéru Suri.
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