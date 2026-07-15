Najvyšší čas! Porubjaková hrá presne to, čo žije: Čo z jej života sa prepašovalo do seriálu?

BRATISLAVA - Komediálny seriál Najvyšší čas z pera Dominiky Kavaschovej stavia na troch hrdinkách, priateľstve a situáciách, ktoré zažívame všetci a pri jeho sledovaní sa raz budete smiať, inokedy vás seriál trafí presne do citlivého miesta. A jednou z hviezd je aj Zuzana Porubjaková.
V seriáli Najvyšší čas hrá Zuzka postavu, pri ktorej si mnohí povedia: počkať… to je ona! „Moja postava sa volá Jana a som mama troch detí, mám manžela Ďura, úplne to vyzerá ako keby to bol môj život. A je to taká bývalá moderátorka, ktorá išla na materskú, bola dlho preč z práce a skúša sa vracať naspäť. Ja asi jediná žijem takým rodinným životom v tomto seriáli,“ prezradila.
So samostnou postavou má herečka spoločného až podozrivo veľa a ako prezradila, nie je to náhoda. „To, že mám tri deti, že mám manžela Ďura… to mám naozaj a vlastne nakoniec asi veľmi veľa. Tým, že Dominika nám to písala na kožu, tak sa nami veľmi inšpirovala, väčšinou aj tie situácie s tými deťmi sú ako zo života. Ale myslím, že každá žena, ktorá má jedno, dve, tri… ale aj žiadne dieťa, sa tam nájde,“ hovorí herečka.
Za seriálom stojí Dominika Kavaschová, s ktorou Zuzku okrem hereckého chlebíčka spája aj dlhoročné kamarátstvo. „Myslím, že si tak rozumieme aj ľudsky a aj herecky… a to je možno ešte silnejšie ako to kamarátske puto. Mám pocit, že na tom javisku spolu fungujeme, že sa vieme navnímať a rozumieme tomu štýlu herectva, ktoré máme,“ nešetrí chválou na Dominiku herečka, no vyzerá to tak, že nuda rozhodne nehrozí ani keď sa dievčatá stretnú mimo divadelných dosiek. „Rozprávame sa o hocičom, lebo Dominika je typ človeka, ktorý sa v priebehu piatich minút vie spýtať sto otázok. Takže myslím, že o čomkoľvek… ale ona je naozaj veľmi vnímavý človek a pozoruje svet a ľudí okolo seba, takže ona tie situácie navníma… a ja som jej veľa vecí ani nehovorila a ona ich nejako vie,“ priznala Porubjaková.
Najvyšší čas však podľa nej nie je len "babská oddychovka" – práve naopak. Kto si v tom nájde svoje? To sa dozviete v rozhovore, v ktorom však Zuzka načrtla aj to, že seriál podľa nej nesie aj iné – veľmi pekné posolstvo.