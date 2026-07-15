Tragická nehoda pri Trenčíne: Čelný náraz s policajným autom neprežil starší muž, cestu úplne uzatvorili

TRENČÍN - Cesta policajnej hliadky, ktorá v stredu dopoludnia urýchlene smerovala na pomoc k nahlásenému výbuchu v obci Drietoma, skončila tragickou autonehodou. Pri čelnom strete s civilným vozidlom vyhasol život 78-ročného muža.
K tragickej nehode došlo v stredu dopoludnia na 120. kilometri cesty I/61 v katastrálnom území mesta Trenčín. Policajná posádka ponáhľajúca sa k nahlásenému výbuchu plynovej technológie v obci Drietoma sa počas jazdy so zapnutými majákmi čelne zrazila s protiidúcim osobným autom.
V civilnom vozidle značky Renault Thalia sedel 78-ročný muž, pre ktorého mal čelný náraz fatálne následky. Starší vodič utrpel pri nehode zranenia, ktorým priamo na mieste nešťastia podľahol. Členovia policajnej hliadky vyviazli z nehody podľa predbežných informácií s ľahkými zraneniami.
Úsek cesty zostal v stredu pre nehodu obojsmerne neprejazdný. Informovala o tom polícia na webe Ministerstva vnútra SR. Na sociálnej sieti polícia spresnila, že dopravné obmedzenie sa týka úseku od kruhového objazdu v trenčianskej mestskej časti Záblatie pri cintoríne až po nadjazd Kostolná - Záriečie. Premávku na mieste riadia policajti.
„Obchádzka je možná po diaľnici D1 z Trenčína po D1 zjazd Brno - Drietoma alebo po ceste II/507 od obce Trenčianske Stankovce po obec Beckov,“ uviedla polícia. Zdržanie vodičov je odhadované na 120 minút.