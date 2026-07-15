TRAGÉDIA na dovolenke! Otec sa hral so synom (†3) v hoteli na lietadlo, vypadol mu z okna! Dieťa neprežilo

CHLORAKA - Rodinná dovolenka na Cypre sa zmenila na tragédiu. Trojročný britský chlapček spadol z hotelového okna na verandu o poschodie nižšie a zomrel. Stalo sa to po tom, čo otec držal dieťa nad sebou a napodobňoval „lietadlo“. Súd ho obvinil zo zanedbania starostlivosti.
Incident sa odohral v nedeľu (12. 7.) v obci Chloraka neďaleko Pafosu, píšu noviny The Sun. Rodina dorazila do hotela len približne 40 minút pred tragédiou. Otec, syn a starý otec sa chystali na večeru a čakali pri výťahu. Pri okne, ktoré bolo približne 120 cm široké a 240 cm vysoké, sa otec so synom hrali na lietadlo, keď chlapček náhle vypadol cez otvor a spadol z výšky približne 10 metrov.
Podľa miestnych médií utrpel dieťa ťažké poranenia hlavy a viacerých životne dôležitých orgánov. Privolaní záchranári už po príchode zistili, že nereaguje. Chlapčeka previezli do nemocnice v Pafose, kde lekári konštatovali smrť.
Otec čelí obvineniam, pri pojednávaní sa zrútil
Polícia otca zadržala a obvinila zo spôsobenia smrti z nedbanlivosti, neplnenia povinností ako hlavy rodiny a zo zanedbania starostlivosti o osobu, ktorá bola na jeho opateru odkázaná. Muž sa pri prvom súdnom pojednávaní psychicky zrútil a plakal. Podľa polície zatiaľ nemá právne zastúpenie, no rodina už hľadá advokáta.
Vyšetrovatelia už vypočuli päť svedkov a analyzujú kamerové záznamy z hotela. Ak bude otec uznaný vinným, hrozí mu až štyri roky väzenia.
Na dovolenke bola aj staršia, päťročná dcéra. Rodina je podľa britských médií v šoku a spolupracuje s políciou. Britské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že poskytuje rodine podporu a je v kontakte s cyperskými úradmi.