Rusko a USA sa dohodli na prevádzkovaní vesmírnej stanice ISS do roku 2030

MOSKVA/WASHINGTON - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa dohodli na predĺžení spoločnej prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do konca roku 2030. Oznámil to v utorok večer šéf Roskosmosu Dmitrij Bakanov na tlačovej konferencii po úspešnom pripojení pilotovanej kozmickej lode Sojuz MS-29 k ISS, ktorá tam dopravila trojčlennú posádku. Informuje o tom agentúra Interfax a portál Moscow Times.
Technická spolupráca
Keďže Rusko a USA vyvíjajú vlastné orbitálne stanice, obe vesmírne agentúry plánujú tiež výmenu technických informácií pre budúcu koordináciu po ukončení prevádzky ISS, dodal Bakanov. Šéf NASA Jared Isaacman, ktorý sa stretol s Bakanovom a štart Sojuzu sledoval priamo v kazašskom kozmodróme Bajkonur, povedal že rokovania o predĺžení prevádzky ISS zahŕňali aj diskusiu o spoločných technických štandardoch pre budúce americké a ruské orbitálne stanice.
Aj keď NASA už skôr konštatovala, že ISS môže fungovať do roku 2030, Bakanov ešte minulý rok tvrdil, že obe strany plánujú ukončiť jej prevádzku v roku 2028 a začať s postupnou deorbitáciou. Stanica, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1998, mala pôvodne fungovať do roku 2024.
Plány do budúcnosti
Podľa prvého podpredsedu ruskej vlády Denisa Manturova, ktorý sa s Isaacmanom tiež stretol v kozmodróme, obe krajiny zároveň pripravili spoločný plán na ukončenie letov k ISS koncom roka 2030. Rusko tiež vidí potenciál pre spoluprácu s USA na budúcich lunárnych programoch, vrátane vývoja dokovacích mechanizmov, nadväzovania rádiovej komunikácie a riešenia problémov so satelitnou komunikáciou a navigáciou. Za sľubnú oblasť spolupráce považuje Manturov tiež vesmírnu medicínu a biológiu.
ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko, USA a ďalšie západné krajiny stále spolupracujú aj po invázii ruských síl na Ukrajinu. V posledných mesiacoch sa však vzťahy medzi NASA a Roskosmosom zhoršili pre opakované úniky vzduchu z ISS. NASA v júni po spore o spôsob opravy jednej z netesností vyzvala svojich astronautov, aby sa pripravili na možnú núdzovú evakuáciu.