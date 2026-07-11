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Šokujúce slová Zalužného: Rusko ešte neprehralo! Útoky na rafinérie vojnu neukončia

Valerij Zalužnyj
Valerij Zalužnyj (Zdroj: TASR/AP/FILE)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Bývalý vrchný veliteľ ukrajinskej armády Valerij Zalužnyj upozorňuje, že napriek úspešným útokom na ruskú infraštruktúru zostáva vojna v patovej situácii. Rozhodujúca bude podľa neho najmä vytrvalosť oboch strán.

Úspešné útoky vojnu nerozhodnú

Ukrajinské údery na ruské rafinérie a ďalšie strategické objekty síce Moskve spôsobujú citeľné hospodárske aj vojenské škody, samy osebe však neprinesú koniec vojny. V komentári pre britský denník Daily Telegraph na to upozornil ukrajinský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve a bývalý hlavný veliteľ ozbrojených síl Valerij Zalužnyj.

Podľa neho je chybou domnievať sa, že séria úspešných útokov znamená blížiacu sa porážku Ruska.

Zalužnyj varuje pred ilúziami

Bývalý veliteľ ostro odmietol názory časti západných analytikov, ktorí hovoria o tom, že Moskva vojnu prehráva.

„To je nebezpečné čítanie vojny,“ upozornil Zalužnyj. Podľa neho síce Rusko útoky na energetickú infraštruktúru bolestivo pociťuje, no „nevedú ku koncu vojny.“

Zároveň pripomenul, že dnešné boje majú úplne iný charakter než konflikty v minulosti. „Už to nie je vojna rýchlych manévrov. Je to opotrebovávacia vojna,“ zdôraznil.

Ani jedna strana nemá navrch

Podľa Zalužného sa front prakticky dostal do slepej uličky. Rusko síce nedokáže splniť svoje pôvodné ciele ani ovládnuť celú Ukrajinu, no ani Kyjev v súčasnosti nemá dostatočné kapacity na oslobodenie všetkých okupovaných území. Rozhodujúci zlom preto podľa neho zatiaľ nie je na dohľad.

Moskva vie údery oplatiť

Ukrajinské útoky hlboko vo vnútrozemí Ruska označil za technologicky mimoriadne náročné operácie. Zároveň však upozornil, že Kremeľ má stále dostatok prostriedkov na odvetu. „Rusko má aj naďalej možnosti útočiť späť rovnakou alebo ešte väčšou silou,“ uviedol.

Preto podľa neho nemožno očakávať, že práve tento spôsob vedenia bojov prinesie jednej zo strán rozhodujúce strategické víťazstvo.

Ukrajina zostáva odkázaná na pomoc spojencov

Zalužnyj pripomenul, že Ukrajina počas vojny zabránila Rusku dosiahnuť viaceré kľúčové ciele a spôsobila mu značné vojenské aj ekonomické škody.

Zároveň však upozornil, že Kyjev je naďalej závislý od zahraničnej finančnej, vojenskej aj technologickej podpory a súčasne čelí rastúcim problémom vo vlastnej krajine.

Obáva sa únavy Západu

Bývalý vrchný veliteľ upozornil aj na postupne slabnúcu podporu spojencov. „Politické zmeny vo Washingtone a neustále rozpory v Európe posilňujú úplne legitímne otázky, či sa podarí udržať súčasnú úroveň podpory aj naďalej,“ napísal.

Podľa neho nebude o výsledku vojny rozhodovať jeden veľký útok, ale schopnosť vydržať dlhodobý konflikt. „Opotrebovávacie vojny neprodukujú jasných víťazov v tradičnom zmysle. Rozhoduje o nich vytrvalosť,“ uzavrel.

NATO potrebuje novú stratégiu

V závere komentára sa Zalužnyj venoval aj Severoatlantickej aliancii. Ocenil jej doterajšiu pomoc Ukrajine, zároveň však naznačil, že NATO sa bude musieť prispôsobiť novej realite.

Podľa neho aliancia stále vychádza zo spôsobu uvažovania z čias studenej vojny, keď bolo hlavným cieľom predísť priamej eskalácii medzi jadrovými veľmocami. Európa preto podľa Zalužného potrebuje novú strategickú víziu a lídrov, ktorí ju dokážu presadiť.

Viac o téme: KomentárRafinérieKonflikt RuskoUkrajinaIlúziaValerij Zalužnyj
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