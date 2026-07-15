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Slovensko a Česko chystajú veľký zbrojný obchod: Spoločne nakúpia techniku pre armády

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

PRAHA - Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. V stredu sa na tom zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zůna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Podľa Zůnu ide v súčasnosti najmä o mínomety AM120 a vozidlá Tatra 815, pri ktorých česká armáda uvažuje o 15 modifikáciách. Kaliňák zase potvrdil pretrvávajúci záujem Slovenska o lietadlá L-39 Skyfox od spoločnosti Aero Vodochody či sledovacie systémy od firmy ERA.

„Po spoločných rokovaniach na pracovnej úrovni sme sa rozhodli, že sa začneme zaoberať témou spoločného zaobstarania mínometov AM120, ktoré Armáda ČR potrebuje do výzbroje svojich mechanizovaných brigád a dohodli sme sa, že 29. júla delegácia špecialistov z českej armády navštívi SR a zúčastní sa na praktických ukážkach a technickom predvedení tohto zbraňového systému, ktorý má armáda ČR záujem v budúcnosti kúpiť,“ avizoval český minister s tým, že na predvádzacej akcii sa zúčastnia obaja ministri.

Dohoda sa týka aj nákupu vozidiel Tatra 815. Česká armáda podľa Zůnu uvažuje o kúpe 15 modifikácií z celkových 25. Konečné rozhodnutie by podľa ministra malo padnúť do 14. augusta.

Kaliňák sa opätovne českej strane poďakoval za ochranu slovenského vzdušného priestoru. „Veríme, že už s postupným nasadzovaním F-16 to nebo jednak prevezmeme, a budeme aj pripravení kedykoľvek v prípade tranzície medzi Gripenmi a F-35 takisto pripravení okamžite pomôcť,“ navrhol minister.

Zopakoval, že Slovensko má stále záujem o cvičné lietadlá Aero L-39 Skyfox, na ktoré sa bol vlani pozrieť a tiež o sledovacie systémy firmy ERA. Rokovania podľa neho potrvajú ešte niekoľko mesiacov. „Záujem naďalej pretrváva, diskusia prebieha. Na českom priemyselnom trhu máme dve hlavné ohnivká. Je to tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť aj úlohu lovca dronov, ktoré majú nižšiu rýchlosť a ich likvidácia stíhacími lietadlami je menej efektívna ako týmito viacúčelovými lietadlami a druhým je spoločnosť ERA a jej systémy pasívnych radarových systémov, kde sme tiež vo veľmi pokročilom štádiu rokovania,“ povedal Kaliňák a dodal, že sa uvažuje o nákupe desiatich Skyfoxov a troch sledovacích systémov.

UPOZORNENIE: TASR k správe ponúka zvukový záznam.

(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) vim

Viac o téme: NákupArmádaMínometySRČR
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