Ruské tajné služby tvrdia, že ODHALILI plánovaný útok na Moskvu: Drony sa mali pašovať cez Slovensko!

MOSKVA – Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou sa už dávno neodohráva len na ukrajinskom území. Kyjev za pomoci európskych spojencov podniká letecké útoky aj hlboko na ruskom území. Tajná služba FSB mala jeden takýto plánovaný útok odhaliť. Ukrajine malo významným spôsobom pomôcť aj Slovensko.
Ukrajinské zložky plánovali sériu útokov pomocou dronov na vojenské a priemyselné objekty neďaleko Moskvy. Podľa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) mali byť cieľmi aj členovia ruského ministerstva obrany. Ako informuje Izvestia, FSB vydalo správu o tomto plánovanom útoku dňa 14. júla.
Bratislava ako súčasť prepravnej trasy
FSB v správe uvádza, že ukrajinské spravodajské služby plánovali s pomocou "západných manipulátorov" útok na strategický objekt v Moskovskej oblasti. Mali k tomu využiť letecké útoky dronov FPV, ktoré sa cez Ukrajinu až do Ruska pašovali z rôznych krajín. "Náklad sa pohyboval po trase Bratislava-Siedlce-Brest-Moskovská oblasť," uvádza Centrum pre styk s verejnosťou FSB.
Oficiálne išlo pritom o zásielku španielskych keramických dlaždíc, medzi tovarom bolo uskladnených aj 35 dronov FPV s riadiacimi systémami kanadskej výroby a rôznym vybavením pre nasadenie do priameho boja. Pôvodne mali byť nakonfigurované v Kyjeve.
Podrobný opis plánovaného útoku
Ukrajinci monitorovali celú trasu doručenia dronov až do Ruska. Sabotážne akcie boli rozplánované na niekoľko fáz.
"Naverbovaný ruský občan najprv prenajal hangár neďaleko miesta plánovaného útoku. Potom dvaja Moldavci pripravili priestory a opustili krajinu. Následne nábor zostavil a vybavil drony FPV, nadviazal komunikáciu s veliteľstvom na Ukrajine a čakal," priblížil generálmajor FSB vo výslužbe Alexander Perelygin.
Po štarte mali byť všetky drony zničené, čím sa zabránilo útoku na strategický cieľ. Rusi mali zadržať páchateľa na mieste plánovanej evakuácie, po ktorej mal nasledovať nálet dronov. Okrem toho zadržali aj skupinu, ktorá sa mala postarať o jeho transport cez hranice. "Ďalší spolupáchateľ, ktorý si prenajal hangár, kládol ozbrojený odpor, a preto bol eliminovaný," uvádza Perelygin.
Čo prezradili zadržané osoby?
Dodávateľ dronov si mal nájsť prepravcu cez Telegram. Pod zámienkou pokladania dlaždíc doplnil náklad o drony, ktoré na základe pokynov nakonfiguroval a pripevnil k nim hlavice. Po celý čas mal byť monitorovaný cez kamery, pričom po dokončení úlohy ho mali evakuovať. Nikto ale neprišiel.
Druhý zadržaný spomenul konkrétne meno. Na žiadosť istého Alberta Vasilieva, známeho tiež ako "Kievstoner/Kiyvstoner", nakúpil náradie a potraviny a nechal ich na vopred dohodnutom mieste v Moskovskej oblasti. Tento muž je v Rusku zaradený na zozname extrémistov a teroristov. Okrem toho súhlasil aj s prepravou muža, ktorého identitu mu neprezradili. Jemu mal dať peniaze.
Zapojili aj deti
Podľa FSB mali Ukrajinci zapojiť do plánovania dronového útoku aj deti vo veku od 13 do 16 rokov. Práve ony mali mať rôzne úlohy pri aktivácii SIM kariet na ovládanie dronov. O celý proces aj dodanie zásielky sa mal postarať spomínaný Kievstoner. FSB už spustilo vyšetrovanie podľa zákona o teroristických činoch.