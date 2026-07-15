Dráma na kúpalisku pri Komárne: Nafukovací hrad odletel aj s chlapčekom!

KOMÁRNO - Zábava sa zmenila na strach o život a bezmocnosť. Na kúpalisku v Komárňanskom okrese došlo k dramatickej situácii. Pri náhlom poryve vetra odletel skákajúci hrad aj s dieťaťom.
Po tom, ako vietor zdvihol hrad do výšky, 6-ročný chlapček, ktorý sa v tom čase v atrakcii nachádzal, vypadol do bazéna, kde ho zachytil jeden z návštevníkov. "Malý by bol v bazéne, vyšplhal sa na nafukovaciu atrakciu a vlastne už sa to celé stalo behom chvíľky. Vlastne som ho už videla vo vzduchu," povedala pre noviny.sk matka chlapca Veronika.
Prvé vyšetrenia nepotvrdili vážne zranenia. Tie ukázalo až CT po týždni. Podľa matky nehoda zanechala následky aj na psychike jej syna autistu. "Že má tri zlomeniny, diskrétne, stabilné, hrudných stavcov. Nie je potrebná žiadna liečba, len sledovanie, šetrenie. Má narušenú komunikačnú schopnosť a neviem povedať, či ho niečo bolí, " prezradila matka. Upozornila aj ďalšie matky, aby dali pri takýchto atrakciách pozor.
Kúpalisko tvrdí, že hrad bol upevnený podľa pokynov výrobcu. Na kúpalisku majú certifikované atrakcie a vždy dodržiavali bezpečnostné pokyny vrátane nepoužívania počas vetra. Teraz ale vietor prišiel náhle. "Pre nás neexistovala taká sila, ktorá by to dokázala premiestniť. Odhadujeme to tak do tisíc kíl," uviedol riaditeľ kúpaliska Attila Décsi. Je nám to veľmi ľúto, čo sa stalo. Zavolali záchranku, plavčíci boli hneď na mieste, dokonca aj helikoptéra prišla," dodal. Kúpalisko je proti takýmto živlom poistené. Riaditeľ už avizoval, že sú pripravení, aby škodu rodine kompenzovali cez poisťovňu.
"Polícia vec rieši ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, " vyjadruje sa hovorkyňa KR PZ Nitra Viktória Borloková. Kúpalisko sa rozhodlo, že až do yvšetrenia prípadu nebudú používať žiadne nafukovacie atrakcie.