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Nezvyčajný turista v Tatrách: Sám putoval horami a prešiel vyše 140 kilometrov!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

BRATISLAVA - Vo Vysokých Tatrách v uplynulých dňoch medzi výletníkmi chodil túlavý pes, ktorý počas svojho putovania v horách na slovensko-poľskom pomedzí podľa prepočtov serveru hnonline.sk ušiel najmenej 140 kilometrov. Odchytili ho ochrancovia zvierat, ktorí ho pomenovali Bernard na počesť rovnomenného svätca, ktorý je patrónom horolezcov, lyžiarov a pocestných.

Prvá informácia o tom, že na slovenskej strane Tatier je psí turista bez ľudského sprievodu, sa objavila 30. júna. V nasledujúcich dňoch biely chundelatý pes zdolal horu Kriváň, objavil sa pri Chate pod Rysmi, bol pri Popradskom a Štrbskom plese a na ďalších známych miestach. Hnonline.sk uvádza, že na noc zostupoval do údolia, kde prespal v okolí plesa alebo nejakej obce, a na druhý deň sa vracal na turistické chodníky.

Záchranári predpokladajú, že Bernard pred príchodom na slovenskú stranu hôr už niekoľko týždňov putoval v poľských Tatrách. Na starších fotografiách je zachytený s ešte jedným rovnakým psom, zrejme súrodencom. Podľa ochrancov zvierat prišli z Poľska. Od turistov sa odchytiť nenechal a pri ďalších pokusoch jeho putovanie po horách ukončiť strácal k ľuďom dôveru. V piatok večer sa ho po niekoľkých dňoch snáh podarilo odchytiť do klietky. Z bojazlivého horského tuláka sa podľa jeho záchrancov stal prítulný pes, ktorý vyhľadáva blízkosť človeka. Odpočíva po horských túrach a čaká ho vyšetrenie u veterinára.

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Druhý pes je zrejme stále vo voľnej prírode na poľskej strane Tatier. Pokiaľ ho ľudia stretnú, nemali by sa ho snažiť sami odchytiť alebo ho kŕmiť. Bernardovho súrodenca majú vyfotografovať a informácie o jeho polohe poslať odborníkom.

Viac o téme: PesZvieratáTatry
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