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Autner bije na poplach kvôli AI: Toto mi urobila s tvárou! Jasný odkaz organizátorom

Odovzdávanie cien SOZA. Na snímke Richard Autner Zobraziť galériu (16)
Odovzdávanie cien SOZA. Na snímke Richard Autner (Zdroj: Ján Zemiar)
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BRATISLAVA - Spevák a herec Richard Autner pobavil svojich fanúšikov, no zároveň upozornil na problém, ktorý trápi čoraz viac umelcov.

Richard Autner zverejnil video, v ktorom apeluje na organizátorov kultúrnych podujatí, aby pri tvorbe plagátov a reklamných materiálov nepoužívali umelú inteligenciu s fotografiami účinkujúcich. Dôvod? AI podľa neho dokáže tváre hercov a umelcov poriadne pozmeniť. „Nevkladajte, prosím, do umelej inteligencie naše tváre, pretože nám to mení ksichty,“ odkázal Richard organizátorom.

Svoj apel však podal v typicky svojskom štýle – s humorom a nadhľadom. Pri ukážke jedného z AI výtvorov si vystrelil aj sám zo seba: „Na tejto fotke vyzerám ako folkový spevák, ktorý minulý štvrtok oslávil svoje 50. narodeniny.“ Herec zároveň pripomenul, že za podobnými materiálmi by mali stáť ľudia, ktorí sa grafike venujú profesionálne. „Radšej dajte, prosím, zarobiť nejakému grafikovi, ktorý, verte, bude v dnešnej dobe vďačný za prácu,“ dodal.


Jeho video okamžite zarezonovalo aj medzi známymi tvárami. Matúš Kvietik ocenil Richardov nápad, no zároveň si neodpustil vtipnú poznámku: „Richard... Smekám, ale na tom AI plagáte si dosť hot.“ Súhlas pridala aj Dominika Richterová: „Máš pravdu. Ale strašne ma to pobavilo.“

Za Richarda sa postavili aj ďalšie známe osobnosti, medzi nimi Zora Czoborová či Barbora Ďurovčíková, manželka režiséra Jána Ďurovčíka. Richard Autner tak svojím videom otvoril tému, ktorá sa v šoubiznise rieši čoraz viac – kde je hranica medzi pomocou technológií a tým, keď umelá inteligencia začne meniť identitu človeka.

Autner bije na poplach kvôli AI: Toto mi urobila s tvárou! Organizátorom poslal jasný odkaz (Zdroj: Instagram)

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