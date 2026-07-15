Veľký deň v rodine Eriky Barkolovej: FOTO Dcéra Alex má obrovský dôvod na radosť!

BRATISLAVA - Dcéra moderátorky Eriky Barkolovej Alexandra má za sebou jeden z najvýznamnejších dní svojho života. Po rokoch náročného štúdia si na Univerzite Komenského prevzala vytúžený titul. Napriek veľkému úspechu však priznáva, že najcennejšiu životnú rolu získala už dávno.
Moderátorka Erika Barkolová je mamou dvoch dcér – Alexandry a Patrície, na ktoré môže byť právom hrdá. Staršia Alexandra má za sebou jeden z najvýznamnejších dní svojho života. Po rokoch náročného štúdia úspešne ukončila medicínu a na slávnostných promóciách na Univerzite Komenského si prevzala titul MUDr.
Alexandra počas štúdia zvládla nielen náročné skúšky, ale aj materstvo. Ako 23-ročná priviedla na svet synčeka Olivera Patrika, ktorého vychováva so svojím partnerom. V tom čase bola stále študentkou medicíny, a popri starostlivosti o malého syna úspešne dokončila vysnívané štúdium.
Na sociálnej sieti sa pochválila fotografiami z promócií. Na výnimočný deň si obliekla elegantné dlhé hnedé šaty a zapózovala nielen pred budovou univerzity, ale aj počas oslavy v kruhu najbližších. Nechýbala jej mama Erika Barkolová, sestra Patrícia, partner, trojročný syn Oliver Patrik ani ďalší členovia rodiny. Pridala aj silné vyznanie: „Najdôležitejším titulom pre mňa naďalej zostáva mama, aj keď o tomto dni som snívala roky.“ Pod príspevkom sa okamžite objavili desiatky gratulácií. Fanúšikovia aj priatelia ocenili nielen jej vytrvalosť pri štúdiu, ale aj to, že sa jej podarilo skĺbiť náročnú medicínu s materstvom a splniť si svoj veľký sen.
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