Veľký krok do vesmíru: Nové centrum vznikne len kúsok od našich hraníc

VARŠAVA - Poľsko sa stane prvou krajinou na východnom krídle Európskej únie, v ktorej vznikne centrum Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Sídlom centra bude Varšava, v pondelok to oznámili poľský premiér Donald Tusk, minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski a generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher.
Nové centrum bude zamerané najmä na technológie s civilným aj bezpečnostným využitím, krízové riadenie, satelitnú komunikáciu a podporu obranných kapacít. Podľa Tuska rozhodnutie potvrdzuje rastúce postavenie Poľska v európskom vesmírnom sektore. „Ak naozaj myslíme vážne na poľskú suverenitu a európsku suverenitu, Európa nemôže zaostávať za Spojenými štátmi a najmä za Čínou v možnostiach prieskumu vesmíru,“ povedal premiér.
„Poľsko je prvým z novších členov ESA, v ktorom takéto centrum vznikne,“ uviedol Aschbacher. Dodal, že agentúra chce v Poľsku rozvíjať aktivity súvisiace s najmodernejšími technológiami a obranou.
Domaňski označil vesmírny priemysel za jeden z budúcich motorov hospodárskeho rastu krajiny. Pripomenul, že vláda rozhodla o zdvojnásobení výdavkov na tento sektor a o prehĺbení spolupráce s ESA. „Nemám najmenšie pochybnosti, že vesmírny priemysel bude v nasledujúcich desaťročiach ďalším motorom poľskej ekonomiky,“ povedal. Minister zároveň oznámil vznik investičného fondu pre vesmírne spoločnosti s aktívami vo výške 500 miliónov zlotých (cca 116 miliónov eur). Podľa Tuska budú z programu profitovať aj ďalšie mestá, ktoré sa uchádzali o sídlo centra ESA, keďže sa stanú súčasťou pripravovanej národnej siete spolupráce v oblasti vesmírnych technológií.