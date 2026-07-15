Tragédia v Gaze: Izraelské útoky zabili rodičov aj ich šesťročnú dcéru

GAZA - Izraelské útoky v Pásme Gazy zabili v stredu štyroch ľudí vrátane rodičov a ich šesťročnej dcéry, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia. Informuje o tom agentúra Reuters.
Pri útoku na obytnú budovu v meste Dajr al-Balah zahynuli traja členovia rodiny a zranenia utrpel syn zabitého páru, tvrdia zdravotníci. Izraelská armáda vyhlásila, že tento útok bol zameraný na militanta palestínskeho hnutia Hamas. V meste Gaza si izraelský nálet vyžiadal jednu obeť. Armáda židovského štátu sa k tomuto útoku bezprostredne nevyjadrila. Izrael útočí na tomto palestínskom území napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Odvtedy zahynulo v Pásme Gazy pri izraelských útokoch viac než 1100 Palestínčanov, väčšinou civilistov.
V utorok sa v Káhire skončilo ďalšie kolo rokovaní, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia Hamasu. Tieto rokovania sprostredkované Egyptom, Katarom a Tureckom sa zamerali na implementáciu druhej fázy amerického mierového plánu pre Pásmo Gazy. Témou rozhovorov bolo aj odzbrojenie Hamasu a stiahnutie izraelských jednotiek z palestínskej enklávy, priblížil zdroj oboznámený s rokovaniami. Podľa neho došlo vzhľadom na hlbokú nedôveru medzi stranami konfliktu k menšiemu pokroku.