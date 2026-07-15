AKTUÁLNE Mohutný výbuch vo firme pri Trenčíne: Na mieste zasahoval vrtuľník, hlásia dvoch zranených!

TRENČÍN - Pokojné dopoludnie v obci Drietoma neďaleko Trenčína preťala silná explózia, ktorá okamžite zalarmovala všetky záchranné zložky. V jednom z miestnych podnikov došlo k nečakanému výbuchu a následnému požiaru. Incident si vyžiadal rýchly zásah hasičov, policajtov a na pomoc museli vzlietnuť aj leteckí záchranári.
sadsadNa základe prvotných informácií bolo zistené, že vo firme pri manipulácii s ohňom pri propánových fľašiach došlo k ich výbuchu a následnému požiaru, v dôsledku ktorého utrpeli zranenia dve osoby. „Jedna zo zranených osôb bola transportovaná vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do nemocnice,“ informovala policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Na mieste zasahujú aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí miesto udalosti zabezpečujú. Policajti zároveň vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom riadne objasniť všetky okolnosti udalosti. Polícia zároveň ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou už nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Na mieste zasahovala posádka leteckých záchranárov z Trenčína, informovala na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe (ATE). Po neodkladnom vzlete, pristál pilot vrtuľníka v blízkosti miesta udalosti. Pri výbuchu sa zranili dve osoby. „Leteckí záchranári si do starostlivosti prevzali 55-ročnú ženu. Utrpela popáleniny približne na 20 percentách povrchu tela, pričom záchranári zároveň predpokladali aj inhalačnú traumu. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka uvedená do umelého spánku a vo vážnom stave letecky transportovaná na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave,“ priblížila ATE.