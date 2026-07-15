Pohroma na SPIŠI: Počasie sa VYBÚRILO na tejto obci a prívalový dáž zatopil celú križovatku a okolité pivnice!

RAKÚSY - Ako sa zdá, aktuálne leto nie je len o nekončiacich horúčavách a teplotných rekordoch. Intenzívne prívalové zrážky spôsobili v utorok večer vážne problémy v obci Rakúsy v okrese Kežmarok. Na Spiši po silnej polhodinovej prietrži mračien museli vyhlásiť tretí stupeň povodňovej aktivity. Rozvodnený potok zaplavil viaceré lokality, pivnice aj okolie rodinných domov a poškodil cestu vedúcu k miestnej osade.
Voda sa obcou prehnala vo večerných hodinách a za sebou zanechala bahno, kamene, štrk aj poškodenú infraštruktúru. Na mieste okamžite zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči, zamestnanci obce a desiatky miestnych obyvateľov, ktorí pomáhali s odčerpávaním vody, čistením priepustov a odstraňovaním nánosov.
Najkritickejšia situácia nastala pri miestnej osade, kde sa z koryta vybrežil potok. Situáciu ešte zhoršil odpad zachytený v jeho toku, ktorý bránil plynulému odtoku vody. Prúd následne splavil do obce veľké množstvo bahna, kameňov a štrku. Tie upchali rigoly aj kanalizačné priepusty, ktoré podľa vedenia obce čistili len pred tromi až štyrmi týždňami.
Starostka obce Monika Jurašková upozornila aj na poškodenú komunikáciu vedúcu do osady. "Štátna cesta smerom do osady je na jednom mieste podmytá. Čakáme na cestárov, aby úsek označili. Vodiči by nemali jazdiť tesne po krajnici," apelovala.
Obyvatelia počítajú škody
Škody hlásia aj obyvatelia. Najviac postihnutý bol jeden z rodinných domov, kde voda zaplavila pivnicu, vstup do domu aj parkovaciu plochu. Zamestnanci obce pokračujú v čistení zanesených rigolov a potrubí, aby sa situácia ďalej nezhoršovala.
Starostka po náročnom zásahu poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov prívalových zrážok. "Mimoriadna situácia preveruje sily, charaktery a niekedy aj hranice možností. Polhodinová prietrž mračien nad Rakúsami spôsobila materiálne škody, našťastie nikomu sa nič nestalo," uviedla.
Zároveň ocenila pomoc hasičov, zamestnancov obce aj miestnych obyvateľov. "Ďakujem duchaplným chlapom s technikou, zamestnancom technického úseku obce, všetkým okolitým susedom s náradím, našim hasičom aj hasičom zo Spišskej Belej za ich pohotovosť, nasadenie a bezodkladnú pomoc. Zajtra budeme pokračovať. Zasa sa máme z čoho poučiť – protipovodňových opatrení v záplavovej zóne nie je nikdy dosť," dodala Jurašková.