Pellegrini v Baku rokoval o energiách aj investíciách: Slovensko chce užšie väzby s Azerbajdžanom

BAKU/BRATISLAVA – O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ktorej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín, rokoval v stredu v Baku prezident SR Peter Pellegrini s azerbajdžanským premiérom Alim Asadovom.
Predstavitelia Slovenska a Azerbajdžanu hovorili tiež o diverzifikácii energetických zdrojov a prepravných trasách smerom do strednej Európy. Pellegrini zdôraznil, že Slovensko má záujem o predvídateľné a vzájomne výhodné riešenia. Zároveň predstavil záujem Slovenska posilniť svoju úlohu v prepojení európskych a ázijských transportných trás. Hovorili tiež o pripravovanom priamom leteckom spojení medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roku, ktoré by podľa prezidentskej kancelárie mohlo podporiť obchod, cestovný ruch a kontakty medzi občanmi oboch krajín.
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S predsedníčkou azerbajdžanského parlamentu Sahibou Gafarovovou hovoril prezident o ďalšom rozvoji medziparlamentnej spolupráce. Ocenil intenzívnejší dialóg medzi Národnou radou SR a azerbajdžanským Národným zhromaždením, na ktorý nadviazalo memorandum o spolupráci podpísané počas májovej návštevy predsedu NR SR Richarda Rašiho v Azerbajdžane.
Prezident v stredu navštívil aj rímskokatolícky Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kde sa stretol so slovenským biskupom-saleziánom Vladimírom Feketem, apoštolským prefektom pre Azerbajdžan. Rozprávali sa o živote katolíckej komunity v krajine, činnosti Apoštolskej prefektúry a misii slovenských saleziánov, ktorí v Azerbajdžane pôsobia od roku 2000.