HRÔZA na pláži! Podnikateľ zomrel po páde počas parasailingu, pred očami manželky a turistov: Autentické VIDEO

PHUKET - Austrálsky turista Roger John Hussey (71) zomrel na thajskej pláži Kata po tom, čo sa počas parasailingu odtrhol od postroja a spadol z výšky približne 30 metrov do mora. Tragický moment zachytila jeho manželka, ktorá ho natáčala z brehu. Polícia už zadržala troch ľudí a vyšetruje zlyhanie bezpečnostného vybavenia aj manipuláciu s lanami.
Na thajskej pláži Kata v Phukete sa odohrala tragédia. Austrálsky podnikateľ Roger John Hussey (71) zomrel po tom, čo počas parasailingu spadol z výšky približne 30 metrov do mora. Celý moment zachytila jeho manželka, ktorá ho natáčala z brehu.
Podľa thajských vyšetrovateľov došlo k zlyhaniu bezpečnostného postroja, píše portál La 100. Hussey sa odtrhol od lana krátko po vzlietnutí a zrútil sa do vody, kde utrpel ťažké poranenia hlavy a viacerých životne dôležitých orgánov. Záchranári ho previezli do nemocnice v Phukete, no lekári už nedokázali zachrániť jeho život.
Manželka Boosabong Tongsanga uviedla, že jej muž bol v dobrom zdravotnom stave a chcel si vyskúšať parasailing ako novú dovolenkovú aktivitu. Prevádzkovatelia atrakcie sa snažili zvaliť vinu na turistu, tvrdili, že sa mal údajne sám odopnúť v panike. Polícia však ich verziu odmietla a zadržala troch ľudí, ktorí boli priamo zapojení do obsluhy parasailingu.
Vyšetrovanie sa sústreďuje na zlyhanie postroja a nesprávnu manipuláciu s lanami, ktoré mohli viesť k fatálnemu odpojeniu. „Skúmame video, aby sme presne určili, čo sa stalo a kto nesie zodpovednosť,“ uviedol thajský policajný dôstojník. Britské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že rodine poskytuje podporu a je v kontakte s miestnymi úradmi.