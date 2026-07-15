Stále dokola! Kontaktnej zoo dochádza trpezlivosť: Nepochopiteľné, čo návštevníci robia ich zvieratám

PIEŠŤANY - Jedno upozornenie im nestačí. Kontaktná zoo v Piešťanoch sa posťažovala na správanie niektorých návštevníkov, ktorí napriek zákazu kŕmia zvieratá. Takéto chvíľkové potešenie im pritom môže spôsobiť závažné zdravotné problémy. nehovoriac o tom, že okrem potravy hádžu ľudia zvieratám do výbehov aj rôzne predmety.
"Prosíme všetkých návštevníkov o ohľaduplnosť. Okrem toho, že našim zvieratkám často padajú do výbehov rôzne predmety, stretávame sa aj s prípadmi, keď niektorí návštevníci úmyselne hádžu zvieratám kapustu a inú nevhodnú potravu," uviedol Eko Park Piešťany - Rybársky Dvor na sociálnej sieti.
Upozorňujú, že takéto konanie môže zvieratám spôsobiť vážne zdravotné problémy. "Už dnes sme museli zasahovať pri kozách, ktoré niekto nakŕmil bez nášho súhlasu," odkázali včera.
"Prosíme vás, NEKŔMTE naše zvieratá. Každé z nich má presne stanovenú stravu a aj zdanlivo neškodné potraviny im môžu ublížiť. Ak si všimnete, že niekto porušuje tieto pravidlá, oznámte to, prosím, našim zamestnancom," dodali.
Podobné upozornenie pritom zákazníkom adresovali iba v nedeľu. "Včera sme boli svedkami situácie, keď jedna návštevníčka kŕmila zvieratá nevhodnou potravou. Aj keď to bolo určite myslené v dobrom, takéto konanie môže zvieratám spôsobiť vážne žalúdočné ťažkosti, zdravotné komplikácie a v niektorých prípadoch ich môže dokonca ohroziť na živote," napísali cez víkend.