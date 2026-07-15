Vulgarizmy, krik a strkanica uprostred nočného pokoja: Miestny poslanec sa postavil medzi hulákajúcich mužov!

KOŠICE - Nočné centrum Košíc sa stalo dejiskom dramatického incidentu, ktorý zachytil na video kanál mestského poslanca Michala Djordjeviča. Na zverejnených záberoch je vidieť ostrú slovnú prestrelku plnú vulgarizmov, strkanicu aj napätú atmosféru medzi viacerými ľuďmi. Podľa poslanca konflikt odštartovala nebezpečná jazda muža na elektrickej kolobežke. Djordjevič sa vo videu snaží do konfliktu vstupovať a zaraziť ho.
Djordjevič na sociálnej sieti uviedol, že bol svedkom incidentu na cyklochodníku v Košiciach. Tvrdí, že muž, ktorého vo svojom statuse označuje za cudzinca, jazdil na elektrickej kolobežke podľa jeho odhadu približne 30 km/h na úseku, kde je povolená maximálna rýchlosť 10 km/h.
"Práve som bol svedkom veľmi nebezpečného incidentu na cyklochodníku v Košiciach. Mladý muž – cudzinec, na elektrickej kolobežke išiel podľa môjho odhadu približne 30 km/h na úseku, kde je povolená rýchlosť 10 km/h. Trúbil na chodcov a keď som ho slušne upozornil, aby spomalil, odpovedal mi vulgarizmom," napísal poslanec.
Mladý muž vraj pokračoval v jazde a nastala zrážka
Podľa slov poslanca sa situácia o niekoľko desiatok metrov ešte viac vyostrila. Muž na kolobežke mal takmer zraziť mladý pár, po čom nasledovala fyzická potýčka.
Na videu, ktoré Djordjevič zverejnil, je vidieť vzájomné strkanie, hlasnú výmenu názorov sprevádzanú vulgarizmami aj ďalšie osoby, ktoré sa snažia konflikt slovne upokojiť a zabrániť jeho ďalšej eskalácii.
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Poslanec tvrdí, že sa pokúsil zasiahnuť a situáciu upokojiť. "O niekoľko desiatok metrov ďalej takmer zrazil mladý pár, čo vyústilo do fyzickej potýčky. Snažil som sa konflikt upokojiť a zabrániť tomu, aby niekomu vzniklo vážne zranenie," uviedol. Na miesto podľa jeho slov dorazila aj polícia. Djordjevič vo svojom statuse opisuje, že muž sa mal pokúsiť pred hliadkou ujsť.
"Na miesto bola privolaná polícia. Podľa toho, čo som videl, sa jej pokúsil ujsť na kolobežke, nerešpektoval jej výzvy a počas úteku narazil aj do policajného vozidla. Následne z miesta ušiel," tvrdí poslanec. Na záver upozornil na riziká bezohľadnej jazdy elektrických kolobežiek v peších zónach a na cyklochodníkoch. "Takéto bezohľadné správanie na cyklochodníkoch ohrozuje chodcov, cyklistov aj samotného vodiča kolobežky. Verím, že polícia celú udalosť riadne vyšetrí," dodal.