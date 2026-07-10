MIMORIADNE Lietadlu štartujúcemu z Grécka sa rozbilo okienko! Cestujúci v ňom uviazol hlavou

SOLÚN - Lietadlu štartujúcemu z Grécka sa rozbilo okienko a cestujúci v ňom uviazol hlavou. Nehoda lietadla spoločnosti Ryanair si dnes vyžiadala jedného zraneného. Stalo sa to po štarte z gréckeho Solúna. Cestujúceho, ktorý sedel najbližšie, tlak vtiahol do okienka, v ktorom mu uviazla hlava. Lietadlo potom muselo krúžiť nad letiskom v Solúne, kým spálilo palivo, a neskôr bezpečne pristálo. Zraneného cestujúceho previezli do nemocnice, informoval server The Aviation Herald. Agentúra DPA uviedla, že aerolínie jej incident potvrdili s tým, že jeden cestujúci požiadal o zdravotné ošetrenie.
Podľa The Aviation Herald sa nehoda stala lietadlu Malta Air Boeing 737-800, ktoré malo zo Solúna letieť do nemeckého Memmingenu. Približne tri hodiny po pristátí sa lietadlo stále nachádzalo na letisku v Solúne.
Stroj sa krátko po štarte vrátil na letisko
Ryanair pre DPA uviedol, že krátko po štarte sa uvoľnilo okienko pri jednom z cestujúcich. Lietadlo sa následne vrátilo do Solúna, kde pasažiera ošetrili.
Podľa DPA trval let približne 20 minút. Cestujúceho, ktorého tlak vtiahol do uvoľneného okna, pomáhali držať ďalší pasažieri.
Zraneného muža previezli do nemocnice
Zatiaľ nie je známe, aké vážne zranenia cestujúci utrpel. Posádka ho vytiahla z rozbitého okienka a na zvyšok letu ho spolu s ďalšími pasažiermi z rovnakej rady sedadiel presunula do inej časti lietadla.
DPA uviedla, že zranený muž pochádza zo Srbska a do nemocnice ho odviezla sanitka. Ryanair podľa agentúry potvrdil, že tento cestujúci si vyžiadal lekárske ošetrenie.