Hrozný výjav na oblohe: Padajúce lietadlo zachytila kamera AUTOŠKOLY, výbuch a smrť dvoch ľudí bola nezvratná!

VARŠAVA/BEMOWO - Pri letisku na varšavskej časti Bemowo došlo vo štvrtok 25. júna k tragickej nehode malého lietadla. Stroj sa zrútil len niekoľko stoviek metrov od pristávacej dráhy. Pri nehode zahynuli dvaja ľudia a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Dramatický okamih zachytila palubná kamera jedného z áut, ktoré patrilo autoškole.
Na záberoch je vidieť lietadlo letiace v bočnom náklone pomerne vysokou rýchlosťou. O niekoľko sekúnd neskôr stroj narazí do zeme, ozve sa silný výbuch a lietadlo zachvátia plamene. Nad miestom nehody sa následne zdvihol hustý stĺp dymu.
K tragédii došlo približne 500 metrov od pristávacej dráhy letiska Stare Babice neďaleko cvičnej plochy autoškoly. Podľa miestnych médií išlo o lietadlo patriace súkromnému majiteľovi. "Boli sme svedkami tragickej udalosti, keď malé lietadlo havarovalo počas priblíženia na pristátie približne 500 metrov od pristávacej dráhy letiska Stare Babice. Stroj narazil do zeme len niekoľko metrov od cvičnej plochy," uviedla na svojej internetovej stránke miestna autoškola.
Dve osoby prišli o život
Pri nehode zahynuli dve osoby. Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia, pričom jedného z nich previezli do nemocnice.
Okolnosti tragédie vyšetruje poľská Štátna komisia pre vyšetrovanie leteckých nehôd. Prípadom sa zaoberá aj Okresná prokuratúra vo Varšave.
"Prípad bol dnes postúpený Okresnej prokuratúre vo Varšave. V súčasnosti prebieha registrácia prípadu a určenie zodpovedného prokurátora. V prvom rade sa plánuje vykonanie súdnych pitiev obetí. V tejto chvíli nebudeme poskytovať ďalšie informácie o doterajších zisteniach," uviedla prokuratúra vo vyhlásení.