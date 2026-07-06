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Šok tesne pred pristátím: Lietadlo s desiatkami cestujúcich zasiahla raketa z ohňostroja!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Mike Stewart)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

CHICAGO - Nečakaný incident sa odohral počas pristávania lietadla spoločnosti Delta Air Lines na letisku v Chicagu. Stroj s 52 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky zasiahol počas záverečného priblíženia ohňostroj odpálený pri oslavách Dňa nezávislosti USA. Posádka napriek tomu bezpečne pristála.

Lietadlo spoločnosti Delta Air Lines, ktoré smerovalo z Atlanty do Chicaga, zasiahla počas záverečného priblíženia k pristávacej dráhe pyrotechnika odpálená počas osláv Dňa nezávislosti Spojených štátov. Na palube sa nachádzalo 52 cestujúcich a šesť členov posádky.

Hovorca leteckej spoločnosti potvrdil, že posádka situáciu zvládla bez komplikácií a lietadlo po pristátí bezpečne dorazilo k terminálu.

„Lietadlo bezpečne pristálo a následne bolo odstavené pri nástupnej bráne. Nikto neutrpel zranenia a incident bol nahlásený príslušným leteckým úradom,“ uviedol hovorca.

Pilot hlásil zásah vo výške približne 60 metrov

K incidentu došlo krátko pred pristátím. Zo záznamu komunikácie s riadením letovej prevádzky vyplýva, že pilot oznámil zásah pyrotechnikou vo výške približne 61 metrov.

„Práve nás zasiahol ohňostroj. Dúfame, že išlo len o jednu raketu, ktorá explodovala pod nami, ale pocítili sme silný náraz,“ hlásil pilot dispečerom.

Riadiaci letovej prevádzky pritom posádku ešte pred incidentom upozornil, že obyvatelia v okolí letiska odpaľujú ohňostroje v blízkosti pristávacej trasy.

„Buďte opatrní, viacero domov v okolí záverečného priblíženia odpaľuje ohňostroje. Dostali sme množstvo hlásení. Mesto sme informovali a polícia bola o situácii upovedomená,“ zaznelo v rádiovej komunikácii.

Polícia a FAA začali vyšetrovanie

Chicagská polícia pre BBC uviedla, že lietadlo zasiahol zatiaľ neidentifikovaný predmet, ktorý spôsobil drobné poškodenie laku na trupe stroja.

Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) potvrdil, že k udalosti došlo približne o 20.30 miestneho času počas záverečného priblíženia na pristátie.

Letecká spoločnosť následne podrobila Airbus A319 technickej kontrole. Podľa jej vyjadrenia sa na lietadle napokon nepreukázalo žiadne konštrukčné poškodenie a incident sa zaobišiel bez zranení cestujúcich aj členov posádky.

Viac o téme: OhňostrojLietadloZásahChicago
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