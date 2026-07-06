Šok tesne pred pristátím: Lietadlo s desiatkami cestujúcich zasiahla raketa z ohňostroja!

CHICAGO - Nečakaný incident sa odohral počas pristávania lietadla spoločnosti Delta Air Lines na letisku v Chicagu. Stroj s 52 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky zasiahol počas záverečného priblíženia ohňostroj odpálený pri oslavách Dňa nezávislosti USA. Posádka napriek tomu bezpečne pristála.
Lietadlo spoločnosti Delta Air Lines, ktoré smerovalo z Atlanty do Chicaga, zasiahla počas záverečného priblíženia k pristávacej dráhe pyrotechnika odpálená počas osláv Dňa nezávislosti Spojených štátov. Na palube sa nachádzalo 52 cestujúcich a šesť členov posádky.
Hovorca leteckej spoločnosti potvrdil, že posádka situáciu zvládla bez komplikácií a lietadlo po pristátí bezpečne dorazilo k terminálu.
„Lietadlo bezpečne pristálo a následne bolo odstavené pri nástupnej bráne. Nikto neutrpel zranenia a incident bol nahlásený príslušným leteckým úradom,“ uviedol hovorca.
Pilot hlásil zásah vo výške približne 60 metrov
K incidentu došlo krátko pred pristátím. Zo záznamu komunikácie s riadením letovej prevádzky vyplýva, že pilot oznámil zásah pyrotechnikou vo výške približne 61 metrov.
„Práve nás zasiahol ohňostroj. Dúfame, že išlo len o jednu raketu, ktorá explodovala pod nami, ale pocítili sme silný náraz,“ hlásil pilot dispečerom.
Riadiaci letovej prevádzky pritom posádku ešte pred incidentom upozornil, že obyvatelia v okolí letiska odpaľujú ohňostroje v blízkosti pristávacej trasy.
„Buďte opatrní, viacero domov v okolí záverečného priblíženia odpaľuje ohňostroje. Dostali sme množstvo hlásení. Mesto sme informovali a polícia bola o situácii upovedomená,“ zaznelo v rádiovej komunikácii.
Polícia a FAA začali vyšetrovanie
Chicagská polícia pre BBC uviedla, že lietadlo zasiahol zatiaľ neidentifikovaný predmet, ktorý spôsobil drobné poškodenie laku na trupe stroja.
Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) potvrdil, že k udalosti došlo približne o 20.30 miestneho času počas záverečného priblíženia na pristátie.
Letecká spoločnosť následne podrobila Airbus A319 technickej kontrole. Podľa jej vyjadrenia sa na lietadle napokon nepreukázalo žiadne konštrukčné poškodenie a incident sa zaobišiel bez zranení cestujúcich aj členov posádky.