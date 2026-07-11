Pád lietadla a následná EXPLÓZIA: Obhorené trosky v lese, na palube sa nachádzala aj známa KAPELA!

ANDROS – Bahamy zasiahla tragédia. Malé lietadlo sa v piatok zrútilo na ostrove North Andros, pričom zahynuli všetci ľudia na palube. Nešťastie si podľa letového manifestu vyžiadalo desať obetí vrátane členov populárnej hudobnej skupiny.
Ako informovala CBS News, lietadlo smerovalo z hlavného mesta Nassau na ostrov San Andros. Podľa letového manifestu malo byť na palube desať ľudí. Bahamské úrady bezprostredne po nehode nezverejnili zoznam cestujúcich, no podľa zdrojov z oblasti letectva sa medzi nimi nachádzali aj členovia hudobnej skupiny Da Pond Band.
Verilo sa, že prežil aspoň jeden člen posádky
Premiér Bahám Philip Brave Davis spočiatku uviedol, že jeden z pasažierov haváriu prežil. Krátko nato však počas tlačovej konferencie potvrdil, že aj tento človek napokon podľahol zraneniam. Nešťastie si tak vyžiadalo životy všetkých osôb na palube.
"Zhromaždili sme sa pod mrakom veľkého smútku. Deň, keď sme si pripomínali 53. výročie nezávislosti Bahám, sa zmenil na deň smútku. Každej rodine, ktorá dostala zdrvujúcu správu, že ich blízky sa už domov nevráti, vyjadrujeme úprimnú sústrasť," povedal premiér.
Podľa Bahamského úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd odštartovalo lietadlo typu Cessna 402 z medzinárodného letiska Lyndena Pindlinga v Nassau a smerovalo na San Andros. Zatiaľ z neznámych príčin sa však zrútilo na ostrove North Andros. Príčiny tragédie sú predmetom vyšetrovania.
Letecký prevádzkovateľ má problém
Ministerstvo energetiky, verejných služieb a letectva medzičasom preventívne pozastavilo platnosť osvedčenia leteckého prevádzkovateľa spoločnosti Flamingo Air. Úrady zdôraznili, že ide o bezpečnostné opatrenie počas vyšetrovania.
Dôvodom sú totiž dve vážne udalosti, ktoré sa odohrali v ten istý deň. Ministerka JoBeth Coleby-Davisová uviedla, že ešte pred tragickou haváriou riešila spoločnosť ďalší incident. Lietadlo smerujúce na ostrov Mayaguana sa muselo po technických problémoch vrátiť späť do Nassau. Po bezpečnom vystúpení cestujúcich stroj na letisku zachvátil požiar. Aj tento prípad vyšetrujú príslušné úrady.
Vyšetrovatelia teraz zisťujú, či medzi oboma incidentmi existuje akákoľvek súvislosť. Zatiaľ však nič nenasvedčuje tomu, že by požiar prvého lietadla a následná smrteľná havária druhého stroja mali spoločnú príčinu.