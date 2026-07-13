Stratil sa bez stopy: Polícia pátra po 69-ročnom Petrovi z Dubnice

DUBNICA NAD VÁHOM - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 69-ročnom Petrovi Holbovi z Dubnice nad Váhom. Muž bol naposledy v kontakte so svojou rodinou v sobotu (11. 7.), od tej doby nepodal žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. Informovala o tom v pondelok trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Nezvestný muž je vysoký 185 centimetrov. Má 80 kilogramov, modro-zelené oči, čierne vlasy strednej dĺžky, na krátko pristrihnutú bradu a fúzy šedej farby. Má pomalú chôdzu a plynulú reč. Naposledy mal na sebe oblečené zeleno-hnedé tričko s čiernym nápisom a čierne športové nohavice, obuté mal biele tenisky. Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.