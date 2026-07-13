Vlámali sa do vinárne: VIDEO Nešlo im o víno, polícia pátra po dvojici z videa

BRATISLAVA - Polícia pátra po dvoch osobách - mužovi a žene, ktorí sa v stredu (8. 7.) vlámali do vinárne na Židovskej ulici v Bratislave. Následne odcudzili odtiaľ hotovosť. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila video s neznámymi páchateľmi.
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„Podľa doterajších informácií dvaja neznámi páchatelia poškodili zámok vchodových dverí do jednej z vinární a vošli do jej vnútorných priestorov. Tam odcudzili finančnú hotovosť vo výške 384 eur. Celková škoda, ktorá bola týmto konaním spôsobená, bola vo výške 496 eur,“ uviedla polícia.
V súvislosti s objasňovaním okolnosti trestného činu krádeže sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení osôb. Dodali, že akékoľvek informácie o mužovi a žene možno oznámiť na čísle 158 alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.