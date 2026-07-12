Ďalšie obete v Pásme Gazy: Pri izraelských útokoch zahynulo päť ľudí vrátane malého dievčaťa

GAZA - Izraelské útoky si v nedeľu v palestínskom Pásme Gazy vyžiadali najmenej päť obetí vrátane 9-ročného dievčaťa, uviedli tamojší zdravotnícki predstavitelia .Informuje o tom agentúra Reuters.
Záchranári uviedli, že dievča zahynulo pri izraelskej streľbe na stanové obydlia na východnej strane utečeneckého tábora Burejdž v strednej časti Pásma Gazy. Izraelská armáda sa k smrti dievčaťa bezprostredne nevyjadrila. Pri leteckom útoku na zlievareň v štvrti Sabra v meste Gaza zahynuli ďalší štyria ľudia. Svedkovia uviedli, že na miesto dopadli tri izraelské rakety.
Izraelská armáda pre agentúru Reuters v tejto súvislosti uviedla, že zasiahla „teroristickú“ infraštruktúru, bez uvedenia ďalších podrobností. Od októbra 2025 je na tomto palestínskom území v platnosti prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Pokrok smerom ku konečnej dohode stagnuje a obe strany sa obviňujú zo vzájomného porušovania prímeria, pričom z Pásma Gazy hlásia od októbra vyše 1000 mŕtvych. Podľa židovského štátu prišlo za rovnakého obdobie o život päť jeho vojakov a jeden civilista.