FOTO Šimon zo Slunce, seno sa po druhýkrát narodil: Život mu zachránilo 6 skrutiek a kovový klin!

PRAHA - Fanúšikovia legendárnej komédie Slunce, seno, jahody ostali v šoku. Predstaviteľ nezabudnuteľného Šimona Pláničku, herec Pavel Kikinčuk (66), zažil chvíle plné hrôzy. Počas skúšky v pražskom Divadle Broadway sa totiž prepadol do javiskového otvoru a po páde z výšky približne dva a pol metra si rozdrvil pätu.
Spočiatku to vyzeralo, že zranenie by sa mohlo zaobísť bez operácie. Lekári skúšali konzervatívnu liečbu, no napokon museli zasiahnuť chirurgovia. „Nakoniec som na operačnú sálu predsa len musel,“ priznal herec pre český denník Aha!.
Vyšetrenia ukázali vážne poškodenie. Kikinčuk teraz nosí v päte kovový klin a šesť skrutiek. „Mám v päte jeden klin a šesť skrutiek,“ prezradil. Zatiaľ pritom nie je jasné, či mu kovový materiál zostane natrvalo, alebo ho lekári v budúcnosti odstránia. Herec si tak namiesto pracovných povinností užíva nútený oddych na chalupe neďaleko Slap. Spoločnosť mu robia jeho štvornohí miláčikovia, no návrat na javisko mu veľmi chýba.
„Chodím o barlách, nosím ortézu, alebo sa – čo naozaj nerád – váľam v posteli,“ posťažoval sa herec, ktorému chýbajú predstavenia v pražskom Divadle Broadway aj na domácej plzenskej scéne Pluto. Pri spätnom pohľade však vie, že mohol dopadnúť oveľa horšie. Pád z takej výšky mohol mať fatálne následky. Teraz verí lekárom a dúfa, že rehabilitácia pôjde dobre a čoskoro sa opäť postaví na nohy.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%