Obľúbenú pláž museli náhle uzavrieť: V piesku našli vysoké hladiny toxického AZBESTU!

LONDÝN - Poplach na obľúbenej britskej pláži Mount Batten. Úrady ju museli náhle uzavrieť po tom, čo v piesku objavili vysoké hladiny toxického azbestu. Uprostred tretej vlny horúčav, kedy by ju navštívili tisíce ľudí, ostáva pláž zostáva neprístupná až do odvolania.
Pláž Mount Batten v Plymouthe museli uzavrieť až do odvolania po tom, čo nové testy odhalili vysoké hladiny azbestových vlákien v piesku, píše The Sun. Pláž museli zatvoriť už druhýkrát. Podľa Plymouth City Council sa azbest našiel v 14 z 16 odobratých vzoriek, pričom množstvo bolo označené ako „nebezpečný odpad“. Úrady preto pristúpili k okamžitému uzavretiu lokality a spustili ďalšie vyšetrovanie.
Vzorky sú znepokojujúce, varuje riaditeľ verejného zdravia
Steve Maddern, riaditeľ verejného zdravia v Plymouthe, upozornil, že výsledky sú vážne. „Najnovšie vzorky piesku sú znepokojujúce a musíme uprednostniť bezpečnosť verejnosti,“ uvádza. Zároveň vyzval návštevníkov, aby sa vyhýbali ohradeným častiam pláže.
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„Prijali sme ťažké rozhodnutie uzavrieť Mount Batten beach po tom, čo testy odhalili vysoké hladiny azbestových vlákien, ktoré predstavujú potenciálne zdravotné riziko,“ dodala mestská rada. Úrady žiadajú verejnosť, aby rešpektovala značenie a oplotenie. „Vieme, že je to sklamanie – najmä počas teplého počasia – ale je dôležité, aby všetci zostali v bezpečí,“ vyzývajú.
Azbest sa na pláži objavil už v roku 2019
Prvá kontaminácia bola zaznamenaná pred piatimi rokmi, keď jedna zo 16 vzoriek obsahovala „malé množstvo nízkorizikového“ azbestu. Najnovšie hodnotenia však ukázali, že množstvo materiálu sa v priebehu rokov neznížilo.
V posledných šiestich mesiacoch sa v Spojenom kráľovstve objavili viaceré prípady kontaminácie výrobkov a detských hračiek. V máji museli dve školy dočasne zatvoriť kvôli podozreniu na azbest v pieskovisku.
Azbest je mikroskopické vlákno, kedysi bežne používané v stavebníctve. Pri vdýchnutí môže byť karcinogénny a je považovaný za vysoko toxický.