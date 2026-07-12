Internet ovládlo ŠIALENÉ video: Vojak začal páliť z guľometu, pri zbesilej otočke si takmer vystrieľal rotu!

MOSKVA - Už niekoľko rokov trvania rusko-ukrajinského konfliktu je zjavné, že vojnu už dávno nevyhrávajú ťažké tanky, pechota či lode. Nová doba si vyžiadala lacné a moderné riešenia - drony. Práve proti ním sú naprogramované automatické protivzdušné obrany, no manuálne sa pri zneškodňovaní týchto zariadení školia aj vojaci. Jeden z takýchto tréningov bol zachytený na kameru a je priam neuveriteľné, čo sa stalo.
Video sa začalo šíriť zo stránky NEXTA na sociálnej sieti X. Má len niekoľko sekúnd, no je na ňom vidieť, ako sa (podľa viacerých zdrojov na sociálnej sieti) ruský vojak snaží narábať a učiť pracovať s veľmi ťažkým guľometom YakB-12.7, ktorý sa využíva aj v helikoptérach. Ide o tréning protivzdušnej obrany, zameraný hlavne na drony. Vojak vo videu ale evidentne viac ako podcenil jeho váhu.
Celý guľomet sa začal pod nátlakom paľby točiť
Hneď pri prvých ranách sa totiž okamžite a proti svojej vôli prenáša doľava a začne krúžiť okolo svojej osi, pričom spúšť ešte niekoľko milisekúnd nespustí z rúk. Je vidieť, ako náboje lietajú v 360 stupňoch, dokonca aj do radov vlastného školiteľa. Je pravdepodobné, že za ním stálo ešte niekoľko ďalších členov vojenskej jednotky.
V zábere je vidieť, ako sa vojak úpenlivo a z posledných síl drží stále strieľajúceho guľometu a pod nátlakom odstredivej sily odletí zo stanovišťa. Na mieste ostane iba stále točiaci sa guľomet a zrejme veliteľ roty, ktorý sa snaží situáciu upokojiť.
Nateraz nie je jasné, ktorá armáda bola takto nelichotivo vo videu zvečnená a ani kde sa incident odohral. Väčšina stránok na sociálnej sieti X sa však nazdáva, že ide o ruských vojakov. Podľa stránky Lord Bebo nebol pri incidente vraj nikto zranený.
Posmešky sa veľmi rýchlo dostavili
Jednotlivé stránky na nich nenechali nitku suchú a posmešky sa len tak sypú. "To boli najrýchlejšie reflexy, aké som kedy videl,"; "To je absolútne divoké, je zázrak, že sa nikomu nič nestalo,"; "V Rusku nestrieľate z rotačného guľometu, ale rotačný guľomet strieľa vás," píšu ľudia pod videom.