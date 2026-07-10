Silný vetrisko odvial dievčatko na nafukovačke do otvoreného mora: Veľká záchranná akcia na VIDEU!

DIDIM - Pokojný deň na pláži sa v tureckom letovisku Didim v priebehu niekoľkých minút zmenil na boj o život. Malé dievčatko odniesol na nafukovačke silný vetrisko a morské prúdy ďaleko od pobrežia. Vydesení dovolenkári mohli len bezmocne sledovať, ako sa dieťa vzďaľuje, až napokon zmizlo z dohľadu.
Incident sa odohral v tureckom Didim v provincii Aydın. Podľa portálu Need to Know sa okamžite rozbehla rozsiahla záchranná akcia. Na miesto vyrazili pobrežné hliadky, ktorým sa podarilo dievčatko nájsť na otvorenom mori a bezpečne dopraviť späť na breh. Dramatické chvíle navyše zachytili svedkovia na video.
Dievčatko sa v čase incidentu nachádzalo pri pláži spolu so svojou starou mamou a strýkom. Na nafukovacom lehátku sa pohybovalo neďaleko pobrežia, keď ho náhle zachytil silný vietor. Ten spolu s morskými prúdmi začal lehátko unášať čoraz ďalej od brehu. Záchranárom pomáhala elektronika a pri samotnom vytahovaní dievčatka z mora všetko zachytil člen posádky na kameru.
Dieťa odfúklo na nafukovačke za pár minút
Jeden zo svedkov uviedol, že dieťa bolo odnesené na otvorené more doslova v priebehu niekoľkých minút. Zábery ukazujú bezmocne sa pohupujúce dievčatko na nafukovačke, zatiaľ čo záchranári sa ho snažia čo najrýchlejšie dosiahnuť. K dramatickému incidentu došlo 4. júla. Rodičia dievčatka sa v tom čase nenachádzali vo vode.
Našťastie sa celý prípad skončil šťastne. Záchranári dieťa našli bez zranení a v dobrom zdravotnom stave ho priviezli späť na pevninu.
Miestni obyvatelia aj rodičia upozorňujú, že aj zdanlivo slabší vietor dokáže nafukovačku veľmi rýchlo odniesť ďaleko od pobrežia. Odborníci preto odporúčajú nenechávať deti na nafukovacích pomôckach bez neustáleho dohľadu dospelých, keďže zábava sa môže v priebehu okamihu zmeniť na život ohrozujúcu situáciu.