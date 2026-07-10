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Dráma v známom bikeparku: Na náročnom traile sa zranil 14-ročný cyklista

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: HZS)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

RUŽOMBEROK - Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v piatok popoludní v bikeparku Malinô Brdo, kde sa pri zjazde trailom Monster Dog zranil 14-ročný cyklista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Mladý cyklista si pádom privodil poranenie bedrového kĺbu a povrchové odreniny. „Horskí záchranári po príchode na miesto cyklistu vyšetrili, ošetrili a po zafixovaní vo vákuovom matraci ho transportovali nosidlami a terénnym vozidlom do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku,“ priblížila zásah HZS.

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