Dráma v známom bikeparku: Na náročnom traile sa zranil 14-ročný cyklista

Ilustračné foto (Zdroj: HZS)
RUŽOMBEROK - Horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra zasahovali v piatok popoludní v bikeparku Malinô Brdo, kde sa pri zjazde trailom Monster Dog zranil 14-ročný cyklista. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Mladý cyklista si pádom privodil poranenie bedrového kĺbu a povrchové odreniny. „Horskí záchranári po príchode na miesto cyklistu vyšetrili, ošetrili a po zafixovaní vo vákuovom matraci ho transportovali nosidlami a terénnym vozidlom do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku,“ priblížila zásah HZS.