Obrovský ŠOK: Pravicovú političku našli mŕtvu v jej vlastnom dome! Polícia vyšetruje vraždu

LONDÝN - Britská polícia vyšetruje ako možnú vraždu dnes oznámeného úmrtia pravicovej političky Ann Widdecombeovej vo veku 78 rokov. Informovala o tom agentúra Reuters. Widdecombeová bola v minulosti poslankyňou britského parlamentu i Európskeho parlamentu a pôsobila ako kabinetná ministerka za vlád konzervatívneho premiéra Johna Majora v 90. rokoch. Dlho bola členkou Konzervatívnej strany, ale v roku 2019 vstúpila do protiúnie Brexit party, dnešnej pravicovo populistickej Reformy UK.
O úmrtí Widdecombeovej informovala dnes ráno televízia Sky News. O niekoľko hodín neskôr britská polícia oznámila, že začala vyšetrovanie možnej vraždy političky. "Naše vyšetrovanie vraždy je v ranej fáze, ale postupuje značným tempom," uviedla polícia grófstva Devon a Cornwall. "Využívame všetky nevyhnutné zdroje, aby sme zistili, čo sa presne stalo, a našli zodpovednú osobu, o ktorej sa domnievame, že je to biely muž.“
Polícia uviedla, že bola vo štvrtok okolo poludnia privolaná na adresu Widdecombeovej, kde skonštatovala, že zomrela a že pred smrťou utrpela vážne zranenia. "Na pozemku zostáva kordón, kým špecializovaní policajti pokračujú vo forenznom vyšetrovaní," dodala polícia.
Ako členka Konzervatívnej strany bola Widdecombeová v rokoch 1987 až 2010 poslankyňou parlamentu. V 90. rokoch bola štátnou ministerkou pre väznice či štátnou ministerkou pre zamestnanosť. V strane Reforiem UK, ktorú vedie Nigel Farage, pôsobila ako hovorkyňa pre imigráciu a spravodlivosť.