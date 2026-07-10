Didiana v šoku po návšteve Chorvátska: Vyrazilo jej to dych, mama ju musela pobúchať po chrbte

CRIKVENICA - Moderátorka Didiana si začiatok leta užila v Chorvátsku. Spolu s mamou navštívila mestečko Crikvenica, ktoré dýcha históriou. V hoteli Kvarner Palace sa mali ako kráľovné, nádherným miestom bola uveličená.
Didiana si už začiatok leta vychutnala pobytom pri mori. Spolu s mamou sa vybrala do chorvátskeho mestečka Crikvenica, kde sa nielenže potulovali po mestečku, ktoré dýcha históriou, ochutnali skvelé jedlá a vychutnali si more, ale zúčastnili sa aj osláv 130. výročia najkrajšieho hotela v Crikvenici. „Je to veľmi krásny historický hotel, ktorý oslávil 130. výročie,“ nadchýnala sa Didiana, ktorá je s mamou úžasná parťáčka. „Mamu vždy veľmi rada zoberiem, ak môže, pretože má svoju záhradu, kde potrebuje pracovať...“
A oplatilo sa. „Som tu úplne prvýkrát, to miesto mi úplne vyrazilo dych, takže mama ma musela pobúchať po chrbte," pousmiala sa Didiana. „Veľmi ma teší, že iniciátorom toho, že hotel Kvarter Palace postavili je človek, ktorý sa narodil na Slovensku a patril k Habsburgovcom,“ načrela do histórie Didiana.
Nuž a oslavy boli tiež výnimočné. „To ma tiež prekvapilo... bola tu cisárska muzika v dobových uniformách... bolo to parádne,“ nadchýnala sa moderátorka, pre ktorú bola návšteva chorvátskeho hotela výnimočným zážitkom. Skvelý hotel, skvelé jedlo, skvelé more, skvelý wellnes, skvelí ľudia, skvelé... všetko. Zaujalo ju aj to, že človek si môže vybrať, či chce byývať v historickej časti hotela alebo v novej prístavbe, ktorá je napriek modernosti poznačená secesnými prvkami. Pobyt v Crikvenici Didiane i jej mame padol veľmi vhod, škoda len, že tých dní oddychu nebolo trošku viac...
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