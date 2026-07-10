Príšerná rodinná tragédia: Malý Leo išiel spať s nádchou, už sa neprebudil! Slová zdrvenej mamy

SHEFFIELD - Mal iba nádchu a nič nenasvedčovalo tragédii. Keď rodičia ráno prišli skontrolovať svojho 16-mesačného syna, našli ho bez známok života. Dnes vyzývajú ostatných rodičov, aby nepodceňovali ani zdanlivo bežné zdravotné ťažkosti.
Večer zaspával ako množstvo iných detí s upchatým nosom a miernou nádchou. O niekoľko hodín neskôr sa však život rodiny navždy zmenil. Malý Leonardo, ktorého všetci volali Leo, zomrel počas spánku vo veku iba 16 mesiacov. Jeho rodičia dnes otvorene hovoria o najťažších chvíľach svojho života v nádeji, že ich príbeh môže pomôcť zachrániť iné deti. Informoval o tom britský denník Mirror.
Večer mal iba nádchu
Anya Sousa (41) a jej manžel Hugo (45) zo Sheffieldu si spočiatku mysleli, že ich syn prekonáva obyčajné prechladnutie. Leo mal nádchu a upchatý nos, no podľa rodičov nevyzeral vážne chorý. Po večeri išiel spať ako zvyčajne.
Keď ho však mama nasledujúce ráno prišla zobudiť, zistila, že nedýcha. Napriek okamžite privolanej záchrannej službe sa chlapčeka už nepodarilo oživiť.
Lekári zistili zápal pľúc
Následné vyšetrenia ukázali, že Leo zomrel na ťažký zápal pľúc, ktorý sa rozvinul veľmi rýchlo. Rodičia priznávajú, že ich ani vo sne nenapadlo, že zdanlivo obyčajná nádcha môže mať také tragické následky.
„Nikdy by sme si nepomysleli, že sa niečo také môže stať. Večer mal len nádchu a ráno už nebol medzi nami,“ opísala mama chlapčeka pre Mirror.
Chcú varovať ostatných rodičov
Rodina sa rozhodla o tragédii hovoriť verejne. Nechcú šíriť paniku, ale upozorniť rodičov, že zdravotný stav malých detí sa môže niekedy zhoršiť veľmi rýchlo.
Podľa nich je dôležité spozornieť najmä vtedy, ak sa dieťaťu zhorší dýchanie, je nezvyčajne ospalé, odmieta piť alebo sa jeho správanie výrazne zmení. Práve takéto príznaky môžu signalizovať vážnejší problém než obyčajné prechladnutie.
Zápal pľúc nemusí spočiatku vyzerať nebezpečne
Lekári upozorňujú, že zápal pľúc sa u malých detí môže spočiatku prejavovať podobne ako bežná vírusová infekcia – nádchou, kašľom či zvýšenou teplotou. Ak sa však pridá zrýchlené alebo namáhavé dýchanie, dieťa je malátne, odmieta tekutiny alebo sa jeho stav rýchlo zhoršuje, je potrebné čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc.
Ich život sa navždy zmenil
Rodičia hovoria, že strata syna zanechala v celej rodine obrovskú prázdnotu. Napriek bolesti sa rozhodli svoj príbeh zverejniť, aby si ďalší rodičia uvedomili, že aj zdanlivo nenápadné príznaky môžu v ojedinelých prípadoch signalizovať vážne ochorenie.
„Ak náš príbeh pomôže zachrániť čo i len jedno dieťa, bude to mať zmysel,“ odkázala Leova mama prostredníctvom Mirroru.