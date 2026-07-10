ŠOK Muž (44) v Prievidzi prišiel o vodičák pre alkohol: Na preskúšanie prišiel zase OPITÝ, test však spravil!

PRIEVIDZA - To, čo sa počas uplynulých dní udialo v Prievidzi, nemá obdobu. Muž pre pitie za volantom prišiel pred niekoľkými mesiacmi o vodičský preukaz, a po konci trestu prišiel na opätovné preskúšanie. Aké však bolo prekvapenie inštruktorov a prítomných osôb, keď zistili, že je opäť podgurážený. Zaujímavosťou je aj písomná čast skúšok.
Prípadu sa v reportáži venovala TV JOJ. Prievidzkí policajti museli náhle riešiť kuriozitu so 44-ročným mužom. Ten pred mesiacmi pre pitie prišiel o vodičské oprávnenie, a tak si prišiel po konci trestu skúšky zopakovať, aby opäť mohol šoférovať. Jeho démoni z minulosti ho však nikdy neopustili a prítomní ľudia na skúške už cítili, že niečo nie je v poriadku. Šokujúce však je, že test zvládol úspešne.
Toto policajti ešte nezažili
Sami policajti uznali, že podobnú "odvahu" ešte v teréne nezažili. Ironické je, že muž pred niekoľkými mesiacmi prišiel o vodičák práve z dôvodu požitia alkoholu a následné posadenie sa za volant. Keď mu tento trest skončil, požiadal o preskúšanie a dorazil do autoškoly.
"Sa skúšajúcemu zdalo, že niečo nie je v poriadku, nepáčili sa mu jeho pohyby. Zavolali hliadku a dala mu fúkať," reagoval pre televíziu Ján Hanzel z prievidzkej autoškoly. "Dychová skúška preukázala hodnotu 1,54 promile, pri opakovanom 1,63 promile," povedala Petra Klenková, hovorkyňa KR PZ Trenčín. "Bola to drzosť aj odvaha prísť na skúšku pod vplyvom alkoholu," myslí si Hanzel z autoškoly v Prievidzi.
Test spravil, vodičák ale tak skoro nedostane, pôjde na súd
Kuriozita prípadu je však fakt, že ešte pred samotnou jazdou absolvoval a úspešne zvládol povinný písomný test. "Testy spravil. Neviem či mu to lepšie nepálilo," pousmial sa Hanzel.
44-ročný muž žiadny vodičský preukaz nedostane a zo skúšky smeroval hneď na políciu. Čaká ho ešte aj súd. "Poverený príslušník z obvodného oddelenia policajného zboru v Prievidzi mu vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," informovala Klenková. "S týmto som sa ja nestretol ešte," zamyslel sa Hanzel.