TOTO je umenie? Galéria vystavila nezvyčajné dielo: Návštevníkov k nemu vedie už samotná vôňa

ROTTERDAM- Na znak pocty holandskému konceptuálnemu umelcovi Wimovi T. Schippersovi vzniklo v galérii v Holandsku unikátne dielo s použitím približne 360 kilogramov arašidového masla, ktoré je roztreté po časti podlahy v jednej z výstavných sál. Ide o množstvo masla, ktoré by stačilo na natretie asi 15.000 krajcov toastového chleba. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.
Dielo vzniklo v pobočke Depot múzea Boijmans Van Beuningen v holandskom prístavnom meste Rotterdam ako súčasť dva mesiace trvajúcej výstavy.
Rozprestiera sa na šesťuholníkovej ploche s rozlohou 25 metrov štvorcových, na ktorú dvaja zamestnanci múzea minulý týždeň rozotreli obsah 40 vedier s arašidovým maslom. Pracovali na tom niekoľko dní, pričom arašidové maslo za pomoci murárskych hladidiel roztierali na hrúbku dva centimetre.
Čo najhladšie a najnudnejšie
Schippers toto dielo nazvané Pindakaasvloer (doslova: Podlaha z arašidového masla) vytvoril prvýkrát v roku 1969. Druhýkrát bola Pindakaasvloer vystavená v roku 1997 v Centrálnom múzeu v Utrechte. Schippers vytvoril toto dielo ako súčasť série Floor Covering Series (Séria podlahových krytín), ktorá zahŕňala aj podlahy pokryté sklenenými črepinami a soľou.
Pred svojou smrťou Schippers, ktorý zomrel v júni vo veku 83 rokov, s múzeom v Rotterdame diskutoval o tom, ako by sa dielo mohlo v budúcnosti vytvoriť znovu. Výsledkom bol 20-bodový plán, ktorý okrem iného stanovoval, že arašidové maslo sa má naniesť „čo najhladšie a najnudnejšie“ a že „nikto nemá v arašidovom masle stáť ani si naň ľahnúť“. Narážal tým zrejme na incident z roku 1997, keď bolo jeho dielo „vandalsky poškodené“: skupina ľudí vtedy totiž rozložila na podlahu 12 krajcov chleba a niekoľko vrecúšok hagelslagu – čokoládovej ryže, ktorá sa v Holandsku bežne jedáva ako posýpka na chlebe počas raňajok.
Použité malo byť hladké arašidové maslo
Schippers neurčil presnú veľkosť ani tvar diela, ale nástojil na to, že musí byť použité hladké arašidové maslo a že prednosť má holandská značka Calvé. Táto spoločnosť darovala na realizáciu 40 nádob arašidového masla.
AP dodala, že to, čo mnohým návštevníkom zostáva v pamäti po osobnom zážitku z tohto diela, je jeho vôňa – pripomínajúca raňajky a desiatové boxy. Pri otvorení výstavy pracovníci múzea návštevníkov nabádajú, aby „nasledovali vôňu“, ktorá sa šíri z výstavnej siene až k pokladni o tri poschodia nižšie. Táto umelecká inštalácia zároveň nemusí byť pre každého: tabuľa pri vchode do múzea upozorňuje návštevníkov s alergiou na arašidy na možné riziko. Dielo Pindakaasvloer je príkladom konceptuálneho umenia – jeho pointou nie je samotný materiál (arašidové maslo), ale myšlienka: priniesť úplne bežnú, banálnu vec do priestoru galérie a prinútiť ľudí premýšľať, čo vlastne robí nejaký predmet „umením“.