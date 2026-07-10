Temná kapitola dejín: Pohraničná stráž mala zabrániť útekom z Československa, neváhala použiť zbrane!

PRAHA - Pohraničná stráž v komunistickom Československu vznikla pred 75 rokmi, 11. júla 1951, keď Národné zhromaždenie prijalo zákon o ochrane štátnych hraníc. Tým odobrilo vznik Pohraničnej stráže s právomocami vojska aj bezpečnostných orgánov. Oficiálne bolo jej cieľom brániť silám nepriateľským voči vtedajšiemu režimu, ktoré sa podľa dobovej rétoriky snažili prenikať na územie Československa. V praxi však bolo hlavnou úlohou zabrániť občanom v úteku z komunistického Československa. Príslušníci Pohraničnej stráže pritom neváhali použiť zbrane.
Pohraničná stráž, ktorú zrušili v roku 1991, za čas svojej existencie zabila stovky ľudí.
Komunistický režim začal budovať železnú oponu
Po druhej svetovej vojne a oslobodení Československa sa začala riešiť otázka ochrany hraníc. Spočiatku ju zabezpečovali najmä jednotky armády a Zbor národnej bezpečnosti.
S postupným upevňovaním komunistickej moci sa začalo uvažovať o vytvorení špecializovanej zložky. Zásadný zlom nastal po februári 1948, keď sa komunistický režim definitívne chopil moci a začal budovať železnú oponu. Od januára 1949 boli ochranou štátnych hraníc poverené útvary Pohraničnej stráže Zboru národnej bezpečnosti a hranice boli rozdelené na pásma.
Na hraniciach vyrástli zátarasy a strážne veže
Tieto opatrenia však režimu nestačili, a preto vznikla Pohraničná stráž. Jej organizačné začlenenie sa niekoľkokrát menilo, najdlhšie však spadala pod ministerstvo vnútra. Najprísnejšie pôsobila na úseku hranice so Spolkovou republikou Nemecko a Rakúskom, kde bolo vybudované oplotenie známe ako železná opona.
Vznikla rozsiahla sieť zátarás, signálnych stien, strážnych veží a pozorovacích stanovíšť. Príslušníci Pohraničnej stráže prechádzali intenzívnym ideologickým výcvikom a boli pripravovaní na nekompromisné zásahy proti každému, kto by sa pokúsil hranicu nelegálne prekročiť.
Nežná revolúcia v roku 1989 priniesla zásadnú zmenu aj pre Pohraničnú stráž. Po páde komunistického režimu a otvorení hraníc stratila táto zložka svoj pôvodný význam. Nasledovala postupná demilitarizácia a transformácia. V roku 1991 bola Pohraničná stráž zrušená.
Na československej hranici zomreli stovky civilistov
Na československej časti železnej opony zomrelo v rokoch 1948 až 1989 približne 450 civilistov. Väčšina z nich bola neozbrojená a zastrelili ich ozbrojení pohraničníci.
Približne 350 ľudí bolo zastrelených, zabitých elektrickým prúdom alebo zomrelo pri násilnom prekonávaní zátarás. Ďalší zahynuli pri nehodách počas úteku. Pri výkone služby zomrelo celkovo 654 pohraničníkov. Väčšina z nich zahynula pri nehodách, spáchala samovraždu alebo ju zastrelil kolega. Pri prestrelke s utečencami zomrelo desať pohraničníkov.