Nicole Scherzinger oslávila 48. narodeniny, jej postava hovorí jasne: Vek je len číslo na torte!

HONOLULU - Kto povedal, že po štyridsiatke treba spomaliť? Nicole Scherzinger ukázala pravý opak. Speváčka oslávila svoje 48. narodeniny na mieste, ktoré je jej srdcu najbližšie – na rodnom Havaji. A fotografie, ktoré zverejnila na Instagrame, okamžite zaplavili komplimenty. Fanúšikovia sa totiž nevedeli vynadívať na jej fantastickú postavu ani na idylickú atmosféru tropického raja.
Nicole Scherzinger si svoj veľký deň užila presne tak, ako si ho vysnívala – ďaleko od ruchu veľkomiest, na piesočnatej pláži s výhľadom na oceán. Zábery zachytávajú pokojný západ slnka, šum mora a speváčku, ktorá si očividne naplno vychutnávala návrat domov. Práve Havaj totiž nie je pre hviezdu len dovolenkovou destináciou. Narodila sa v Honolulu a k ostrovom sa pravidelne vracia vždy, keď si chce oddýchnuť od pracovného tempa.
Najväčšiu pozornosť však pútali fotografie, na ktorých Nicole pózuje v bielych bikinách. Dvojdielne plavky dokonale zvýraznili jej vypracovanú postavu, štíhly pás a svalnaté nohy, ktoré sú výsledkom rokov pravidelného tréningu a aktívneho životného štýlu. Celý outfit doplnila veľkým slameným klobúkom, ktorý jej dodal typický plážový šarm a zároveň ju chránil pred ostrým havajským slnkom.
Na ďalších záberoch sa usmieva priamo do objektívu, bosá kráča po piesku a necháva sa unášať vlnami. Jej styling zostal maximálne prirodzený – rozpustené tmavé vlasy, minimum make-upu a žiarivý úsmev. Práve jednoduchosť a prirodzenosť podľa fanúšikov urobili fotografie ešte pôsobivejšími. Jedným z najemotívnejších momentov bol krátky videozáznam, ktorý Nicole zverejnila pri príležitosti svojich narodenín.
Pod príspevkom sa okamžite objavili tisíce gratulácií z celého sveta. Mnohí fanúšikovia sa zhodovali, že speváčka vyzerá oveľa mladšie, než naznačuje jej občiansky preukaz. Nechýbali komentáre ako „Nikdy by som nepovedal, že máš 48!“, „Vyzeráš neuveriteľne“ či „Si definícia nestarnúcej krásy.“ Nicole pritom neoslavovala len narodeniny.
Posledné mesiace patria medzi najúspešnejšie obdobia jej kariéry. Po triumfe na Broadwayi za muzikál Sunset Boulevard a návrate na pódiá s členkami skupiny Pussycat Dolls si dopriala zaslúžený oddych práve na Havaji – ďaleko od reflektorov, no stále v centre pozornosti svojich miliónov fanúšikov. Ak mali byť tieto fotografie odkazom, že vek je len číslo, Nicole Scherzinger ho odovzdala dokonale.
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