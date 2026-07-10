Lily Allen v najsexi outfite sezóny: Na verejnosť vyšla len v čipkovanej podprsenke...?!

LONDÝN - Na červenom koberci sa zišli hudobné hviezdy ako P!nk, Jessie J či Melanie C, no napokon sa najviac hovorilo o jedinej žene. Britská speváčka Lily Allen dorazila na slávnostné odovzdávanie cien O2 Silver Clef Awards v outfite, ktorý okamžite upútal všetky pohľady. A niet sa čomu čudovať – odvážna kombinácia čiernej čipky a elegantného saténu patrila medzi najvýraznejšie módne momenty večera.
Štyridsaťjedenročná speváčka Lily Allen, ktorá si počas galavečera prevzala prestížne ocenenie Icon Award, opäť ukázala, že sa nebojí módnych experimentov. Namiesto klasických večerných šiat stavila na outfit, ktorý balansoval na hrane elegancie a provokácie. Dominantou celého looku bola čierna čipkovaná podprsenka s hlbokým výstrihom, ktorú Lily bez ostychu vystavila na obdiv.
Jemná transparentná čipka zvýraznila dekolt a dodala outfitu zvodný nádych, pričom speváčka pôsobila sebavedomo a uvoľnene. Podprsenku skombinovala s dlhou čiernou saténovou sukňou s vysokým pásom. Lesklý materiál vytvoril elegantný kontrast s jemnou čipkou a celému outfitu dodal sofistikovanejší charakter. Výsledok nepôsobil vulgárne, ale ako premyslená kombinácia glamour štýlu a modernej ženskosti.
Lily zostala verná aj svojmu typickému beauty štýlu. Vlasy mala upravené do uhladeného účesu, ktorý nechal vyniknúť jej výrazným črtám tváre. Make-up bol decentný, s dôrazom na oči a prirodzene žiarivú pleť. Outfit doplnila minimalistickými šperkmi, aby nič neodpútavalo pozornosť od výrazného vrchného dielu.
Organizácia Nordoff and Robbins jej udelila cenu Icon Award ako uznanie za viac než dve desaťročia pôsobenia na hudobnej scéne a jej významný kultúrny prínos. Vo svojom poďakovaní Lily uviedla, že je poctená, že môže ocenenie prevziať práve pri príležitosti 50. výročia Silver Clef Awards, a zároveň vyzdvihla dôležitosť hudobnej terapie, ktorú charitatívna organizácia podporuje.
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