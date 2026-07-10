Trápenie speváčky Simi dva mesiace po pôrode: TOTO nečakala! Otvorene priznala problém a hľadá pomoc

BRATISLAVA - Úprimné priznanie bez prikrášľovania. Speváčka Sima otvrene prehovorila o tom, že po pôrode nie je spokojná. Trápia ju viaceré ťažkosti.
Speváčka Sima prežíva jedno z najkrajších období života. Začiatkom mája priviedla na svet svoju dcérku Naomi, ktorú porodila snúbencovi Tomášovi Gajlikovi. Popri radostiach z novej životnej úlohy však otvorene priznáva, že návrat do pôvodnej formy pre ňu nie je jednoduchý.
Na sociálnej sieti sa bez prikrášľovania zverila s tým, čo ju po pôrode najviac trápi. Vo svojom instagramovom príbehu priznala, že sa jej telo výrazne zmenilo a sama sa v ňom zatiaľ necíti dobre. Aktuálne ju trápi aj diastáza brušných svalov približne v rozsahu jedného až dvoch centimetrov. „Potrebujem byť čo najskôr znova ja. Táto stará verzia mňa. Stavba môjho tela sa zmenila. Že sa to nedá vrátiť na pôvodnú verziu mňa, neberiem ako odpoveď ani argument,“ napísala. Preto sa rozhodla osloviť svoje sledovateľky a hľadá trénerku, ideálne mamu, ktorá má vlastnú skúsenosť s tým, ako sa ženské telo po pôrode mení. Chce niekoho, kto jej pomôže bezpečne a cielene pracovať na návrate do kondície.
Zdôraznila pritom, že nehľadá povzbudzovanie za každú cenu. „Nepotrebujem niekoho, kto mi bude hovoriť, že vyzerám super a že na to, že som rodila, som vo forme. Naopak, potrebujem niekoho, kto to uvidí rovnako ako ja,“ odkázala. Na záver dodala, že trénerky sa jej môžu ozvať do súkromných správ a uviesť, odkiaľ sú. Rada by totiž spolupracovala osobne v posilňovni, prípadne formou videohovorov. Speváčka tak opäť ukázala, že sa nebojí hovoriť ani o menej idealizovaných stránkach materstva a otvorene priznáva, že návrat k forme po pôrode si vyžaduje čas aj odbornú pomoc.
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