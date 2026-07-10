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IKEA zaskočila zákazníkov: IKONICKÁ séria končí a zmizne z ponuky, patrila medzi najobľúbenejšie

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Obľúbená séria nábytku Malm po 24 rokoch končí. Švédsky gigant Ikea potvrdil, že väčšina produktov z tejto ikonickej línie postupne zmizne z ponuky. Vo viacerých predajniach v Európe už začal výpredaj a posledné kusy sa dopredávajú. Pre mnohých zákazníkov ide o nepríjemné prekvapenie – Malm patrila dlhé roky medzi najpredávanejšie komody, postele a stolíky.

Podľa hovorkyne Ikea sa ukončenie predaja dotkne najmä produktov spojených so spálňou, píše portál Bild. „Medzi rokmi 2026 a 2027 vyradíme zo sortimentu nočné stolíky, rámy postelí a veľkú časť komôd a toaletných stolíkov,“ uviedla. Niektoré komody Malm však zostanú v ponuke, pretože podľa firmy stále pokrývajú štýl a potreby, ktoré iné série zatiaľ nenahradili.

Reakcie sú skôr negatívne, produkcia je už zastavená

Reakcie sú prevažne negatívne. „Akože Malm končí? Veď to sú najlepšie komody,“ píše sklamaný zákazník. „Ikea to bude ľutovať, milujem túto sériu,“ reaguje ďalší. „Som na nej vyrastal. Chcela som sa sťahovať a kúpiť si ju znova,“ dodáva iná zákazníčka. Podobný ohlas zaznamenala Ikea už v roku 2014, keď z ponuky zmizla kultová séria Expedit a nahradila ju Kallax.

Výroba dotknutých kusov nábytku už bola ukončená, v predajniach aj na eshope aktuálne prebieha na väčšinu z tejto série nábytku výpredaj. Ikea zároveň predstavila náhradu za Malm. Bližšie informácie prezradil pre redakciu Topky Tomáš Drábik, Leader predaja IKEA pre región CZHUSK.

"V IKEA vnímame meniace sa potreby zákazníkov a na tieto zmeny reagujeme rozvojom nášho sortimentu tak, aby naša ponuka zodpovedala súčasnému spôsobu života v domácnostiach a napĺňala očakávania našich zákazníkov. Aj do budúcnosti sa preto zameriavame na ďalšie posilňovanie a rozvoj sortimentu, aby zostal relevantný, konkurencieschopný a cenovo dostupný pre čo najširší okruh ľudí. Z tohto dôvodu postupne obmieňame rodinu výrobkov MALM, ktorú nahrádza nová rodina výrobkov STORKLINTA, ktorá je už dostupná aj v obchodnom dome IKEA v Bratislave. STORKLINTA dizajnovo nadväzuje na sériu MALM, ale aj na ďalšie produktové rady, napríklad na úložný systém skríň PAX," uviedol v stanovisku Drábik.

Viac o téme: Koniec výrobyIkeaSéria Malm
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