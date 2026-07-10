Šok po návrate z dovolenky: Žena si priniesla z Indie pásomnicu a 38 parazitov v mozgu!

LONDÝN - Výlet do Indie sa pre Britku Lowri Denman zmenil na nočnú moru, ktorá ovplyvnila celé desaťročie jej života. Niekoľko rokov po návrate jej lekári diagnostikovali závažnú parazitárnu infekciu mozgu. Nasledovali epileptické záchvaty, psychické problémy aj dlhodobá liečba, počas ktorej netušila, či sa jej zdravotný stav ešte niekedy zlepší.
Prvé príznaky prišli až po rokoch
Lowri Denman z britského Cardiffu navštívila Indiu v roku 2007 spolu s priateľkou. Počas dvojmesačného pobytu sa podľa vlastných slov vyhýbala mäsu a dodržiavala vegetariánsku stravu, aby znížila riziko nákazy.
Po návrate nepociťovala žiadne zdravotné ťažkosti. Až približne o štyri roky neskôr zistila, že z jej tela vyšla približne meter dlhá pásomnica. Po vyšetrení nadobudla presvedčenie, že problém je vyriešený, a pokračovala v bežnom živote.
Krátko nato sa však objavili silné bolesti hlavy, aké dovtedy nikdy nezažila. V roku 2011 navyše utrpela prvý veľký epileptický záchvat sprevádzaný stratou vedomia.
V mozgu jej objavili desiatky lariev
Po neurologických vyšetreniach lekári stanovili diagnózu neurocysticerkózy – závažného ochorenia spôsobeného larvami pásomnice bravčovej, ktoré sa usadili v mozgu.
Vyšetrenia ukázali, že v jej mozgu sa nachádzalo až 38 parazitov. „Bolo to nechutné. Nedokázala som uveriť, že niečo také mám v hlave,“ priznala Lowri. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môže k nákaze dôjsť aj kontaminovanou vodou alebo nedostatočnou hygienou, nielen konzumáciou infikovaného mäsa.
Prišla o samostatnosť aj prácu
Lekári začali pacientku liečiť liekmi proti epilepsii a zároveň konzultovali ďalší postup s odborníkmi na tropické ochorenia z rôznych krajín.
Pre opakované záchvaty prišla o vodičský preukaz a musela výrazne obmedziť každodenné aktivity. Keďže bývala sama, odporučili jej napríklad, aby sa nekúpala vo vani bez prítomnosti ďalšej osoby pre prípad náhleho záchvatu.
Jedna z najdesivejších situácií nastala počas obyčajnej prechádzky mestom. „Telefonovala som kamarátke a zrazu som povedala: ‚Necítim sa dobre.‘ Mobil som podala náhodnému okoloidúcemu a keď som sa prebrala, kamarátka už bola pri mne. Povedala mi len: ‚Zasa si mala záchvat,‘“ opísala.
Dodala, že odvtedy sa bála chodiť kamkoľvek sama. „Bola som opatrná úplne pri všetkom. Mala som strach, že sa to zopakuje kdekoľvek.“
Liečba trvala celé roky
Hoci sa spočiatku zdalo, že kombinácia liekov zaberá, parazity nezmizli podľa očakávaní. Lekári preto museli opakovane meniť liečbu a skúšať ďalšie antiparazitiká aj silné kortikosteroidy.
Po každom znížení dávok sa zápal v mozgu znovu objavil na inom mieste. „Celé to trvalo viac než rok. Bola som čoraz chorľavejšia a úzkostlivejšia. Musela som skončiť v práci, presťahovať sa späť k rodičom a už som nedokázala zvládnuť ani bežné administratívne veci,“ povedala. Priznala, že pre človeka, ktorý bol celý život samostatný, išlo o mimoriadne ťažké obdobie.
Nasledovali psychózy aj hospitalizácia
Vedľajšie účinky liekov a dlhodobý stres postupne zhoršovali aj jej psychický stav. Kortikoidy jej výrazne zmenili vzhľad a ďalšie lieky spôsobovali extrémnu únavu. „Chcela som sa len vrátiť do práce a žiť normálny život. Namiesto toho som sa bála vyjsť z domu,“ spomína.
V roku 2016 sa jej zdravotný stav natoľko zhoršil, že musela stráviť tri mesiace na neuropsychiatrickom oddelení. Lekári jej nasadili stabilizátory nálady aj antipsychotiká.
„Mala som panické ataky a myslela som si, že zomriem. Potom prišla paranoja a psychóza. V hlave sa mi odohrávali úplne šialené veci,“ opísala. Dodala, že najťažšie bolo nevedieť, kedy sa jej stav zlepší. „Nikto mi nevedel povedať, kedy to skončí.“
Dnes chce pomáhať ďalším pacientom
Po rokoch liečby sa jej zdravotný stav výrazne stabilizoval. Epileptické záchvaty má pod kontrolou a podľa vlastných slov nezažila žiadny už desať rokov.
Svoj príbeh sa rozhodla zverejniť prostredníctvom pripravovaného 12-dielneho podcastu, v ktorom chce hovoriť nielen o vlastnej skúsenosti, ale aj priniesť rozhovory s odborníkmi na tropické ochorenia a neurológiu.
„Celé tridsiate roky môjho života boli plné choroby, úzkosti a strachu. Teraz, keď som po štyridsiatke, chcem z tej negatívnej skúsenosti vytvoriť niečo pozitívne a pomôcť ďalším ľuďom,“ povedala Lowri. O jej príbehu informoval aj britský denník Mirror.