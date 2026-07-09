Obrovský požiar skladu známej značky: Škody sa odhadujú až na milióny eur

ZLÍN - Odhadovaná škoda na obuvi uskladnenej v horiacej budove v niekdajšom baťovskom továrenskom areáli v Zlíne je 60 až 80 miliónov korún. Ďalšia škoda bude na budove a jej vybavení, povedala dnes popoludní ČTK policajná hovorkyňa Monika Kozumplíková.
aktualizované 13:35 Časť budovy v bývalom baťovskom továrenskom areáli v Zlíne, ktorú dnes zasiahol rozsiahly požiar, sa popoludní zrútila. Na mieste nie sú zranení, vo vnútri objektu nikto nebol, uviedli na sieti X hasiči.
Na deviatom poschodí výškovej budovy číslo 34, kde má prenajatý sklad zlínska obuvnícka firma Vasky, začalo horieť dnes ráno. Hasiči dopoludnia vyhlásili najvyšší stupeň poplachu zo štyroch, ktorý platí len pri mimoriadnych udalostiach.
V sklade obuvi začalo podľa polície horieť pred 8:30. "Na miesto prišli hasiči aj policajti, ktorí spoločne evakuovali spočiatku asi stovku osôb z deviateho poschodia. V priebehu dňa policajti z dôvodu bezpečnosti rozhodli o evakuácii ďalších budov, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti zasiahnutej budovy. Požiar sa postupne rozšíril na celé poschodie a rozširuje sa ďalej," uviedla Kozumplíková. Okolie horiacej budovy je uzavreté.