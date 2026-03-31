Zásadný MOMENT rokovania vlád v Česku: Babiš požiadal Fica, aby ukončil stav ropnej núdze, šéf Smeru reaguje!

Babiš odovzdal Ficovi zásadnú žiadosť.
Babiš odovzdal Ficovi zásadnú žiadosť. (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)
STUDÉNKA - Zástupcovia českej a slovenskej vlády, ktorí sa schádzajú k spoločnému rokovaniu do zámku v Novej Horke na Novojičínsku, vítajú protestné transparenty. Jeden z nich vyzýva predstaviteľov Slovenska, aby sa vrátili domov. Predseda českej vlády Andrej Babiš (ANO) a predseda slovenskej vlády Robert Fico dnes podpíšu memorandum o prehĺbenej spolupráci medzi oboma vládami. Spoločne budú rokovať aj o podpore konkurencieschopnosti, dopravnej infraštruktúre a energetickej bezpečnosti. Ministri oboch krajín sa stretnú o 11.30 h na zámku, po pracovnom obede je pred 14.00 h v pláne tlačová konferencia.

NAŽIVO Tlačová konferencia Roberta Fica a Andreja Babiša:

"Som zo Studénky, a keďže to mám kúsok a som ideovo založený človek a hlboko veriaci, tak keď sa tu v mojej blízkosti zíde takáto koncentrácia zla, tak na to jednoducho musím reagovať. Prišiel som vyjadriť svoj postoj politický, ľudský, morálny i svetonázorový," povedal ČTK protestujúci Ján Humplík. V rukách má transparent, na ktorom sa okrem iného píše: Kolaboranti zo SR, kedy pôjdete utešiť Putina? 2000.

Zľava predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico počas uvítacieho ceremoniálu v rámci spoločného zasadnutia vlád ČR a SR na zámku Nová Horka
Zľava predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico počas uvítacieho ceremoniálu v rámci spoločného zasadnutia vlád ČR a SR na zámku Nová Horka  (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

"Nie som členom žiadnej strany. Skôr som fandil predchádzajúcej vláde, ktorá nebola dokonalá, ale smerovala v zásadných oblastiach dobrým smerom. Teraz máme vládu populistov," povedal Humplík. Len kúsok od neho v blízkosti vjazdu do zámku je umiestnený ďalší transparent s nápisom "Slováci go home. Východnú politiku si praktizujte u vás. ". Bilbord tam umiestnili ďalší protestujúci. "Sme tu nezávisle, to boli ďalší dvaja páni, ktorí priniesli túto ceduľu a majú povolenie majiteľa pozemku (k jej umiestneniu)," povedal Humplík.

Predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Robert Plaga, minister spravodlivosti ČR Jeroným Tejc, minister dopravy ČR Ivan Bednárik a minister poľnohospodárstva ČR Martin Šebestyán počas uvítacieho ceremoniálu v rámci spoločného zasadnutia vlád ČR a SR na zámku Nová Horka v českom meste Studénka
Predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Robert Plaga, minister spravodlivosti ČR Jeroným Tejc, minister dopravy ČR Ivan Bednárik a minister poľnohospodárstva ČR Martin Šebestyán počas uvítacieho ceremoniálu v rámci spoločného zasadnutia vlád ČR a SR na zámku Nová Horka v českom meste Studénka  (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

Stretnutie po troch rokoch

Vlády Česka a Slovenska sa k spoločnému rokovania stretávajú po troch rokoch. Naposledy sa medzivládne konzultácie uskutočnili v marci 2023, zhruba o rok neskôr ich vtedajšia vláda Petra Fialu (ODS) prerušila kvôli odlišným názorom na niektoré témy zahraničnej politiky. Obnovenie medzivládnych konzultácií oznámili Babiš s Ficom na začiatku januára, memorandum o prehĺbenej spolupráci Babišov kabinet zložený z ANO, SPD a Motoristov odsúhlasil pred týždňom.

Zásadný MOMENT rokovania vlád
 (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

Spoločné rokovanie na zámku Nová Horka

„Predseda vlády ČR Andrej Babiš a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) podpíšu Memorandum o prehĺbenej spolupráci medzi vládou ČR a vládou SR,“ priblížil český vládny kabinet na svojom webe. Prvé spoločné rokovanie vlád Slovenska a Česka sa uskutočnilo v roku 2012 v Uhorskom Hradišti ako vyjadrenie nadštandardných vzťahov medzi oboma štátmi.

Zásadný MOMENT rokovania vlád
 (Zdroj: TASR/Martin Medňanský)

Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelom apríla a mája roka 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia česká vláda ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Týkalo sa to postoja SR k vojne na Ukrajine. Predtým spolu vlády rokovali v apríli 2023 v Trenčíne. Doposiaľ sa konalo osem takýchto spoločných zasadnutí.

