VIDEO Poznáte tohto zlodeja? Pomôžte polícii nájsť páchateľa krádeže nábytku v Bratislave

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež záhradného nábytku, ku ktorej došlo 7. júla v predajni s nábytkom na Galvaniho ulici v Bratislave. Neznámy páchateľ svojím konaním spôsobil celkovú škodu takmer 5000 eur. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video.
Podľa doterajších informácií mal doposiaľ neznámy páchateľ poškodiť oplotenie predajne a následne vojsť do areálu, kde odcudzil viacero kusov záhradného nábytku. „Pri odchode sa snažil poškodiť aj kameru snímajúcu areál predajne, pričom poškodil aj rameno závory v smere von z parkoviska a čidlo závory snímajúce evidenčné čísla,“ približuje polícia.
Zároveň žiada obyvateľov, ktorí majú informácie na objasnenie skutku, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.