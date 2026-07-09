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VIDEO Poznáte tohto zlodeja? Pomôžte polícii nájsť páchateľa krádeže nábytku v Bratislave

Zlodej si vybral nábytok a v noci si ho odniesol z predajne.
Zlodej si vybral nábytok a v noci si ho odniesol z predajne. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - BA kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Polícia vyšetruje krádež záhradného nábytku, ku ktorej došlo 7. júla v predajni s nábytkom na Galvaniho ulici v Bratislave. Neznámy páchateľ svojím konaním spôsobil celkovú škodu takmer 5000 eur. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video.

Podľa doterajších informácií mal doposiaľ neznámy páchateľ poškodiť oplotenie predajne a následne vojsť do areálu, kde odcudzil viacero kusov záhradného nábytku. „Pri odchode sa snažil poškodiť aj kameru snímajúcu areál predajne, pričom poškodil aj rameno závory v smere von z parkoviska a čidlo závory snímajúce evidenčné čísla,“ približuje polícia.

Lúpež v predajni nábytku v Bratislave. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Zároveň žiada obyvateľov, ktorí majú informácie na objasnenie skutku, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

Viac o téme: ŠkodaKrádežNábytok
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